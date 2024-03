We Coffee, fenômeno no Tik Tok, quer faturar R$ 100 mi e anuncia loja no RJ

Quem mora na capital de São Paulo (SP) e circula pela avenida Paulista, alameda Lorena, nos Jardins, e pelo bairro da Liberdade, na região central, certamente já viu uma fila em frente a uma das lojas da rede de cafeteria We Coffee. A empresa aposta em bebidas diferentonas, deve abrir mais duas lojas em São Paulo e uma no Rio e espera um faturamento de R$ 100 milhões.

Como é a cafeteria

Pratos coloridos e espaços instagramáveis. As filas têm uma explicação: os doces e bebidas são coloridos com aparência e sabores diferentões e a decoração futurista despertam a curiosidade dos paulistanos. Além, é claro, do engajamento na rede social Tik Tok, com 250 mil seguidores até domingo (10).

Duas novas lojas em São Paulo devem ser abertas. Com oito lojas próprias abertas - seis na capital e uma no ABCD, a rede abrirá mais duas unidades até o fim do ano — Shopping Tamboré, em Barueri, e Santo André (região do ABC), ambos na Grande São Paulo — e quer fechar 2024 com um faturamento na ordem de R$ 100 milhões.

Rio de Janeiro terá primeira loja fora de São Paulo. Para 2025, a previsão é iniciar a expansão para outros estados, começando pelo Rio de Janeiro. "Recebemos muitos pedidos do Rio para abrirmos uma loja lá", diz Alexandre Germano, CFO da We Coffee.

Mesmo com projeto de expansão, a rede não pretende franquear a marca. "É difícil manter o nosso padrão e qualidade em uma loja que não seja própria", explica Germano.

As atuais lojas da rede:

São Paulo (capital)

Liberdade

Alameda Lorena

Citi Paulista

Ibirapuera

Shopping Morumbi

Shopping Anália Franco

Shopping Eldorado

São Caetano do Sul (ABC)

ParkShopping São Caetano

Choco Dream, bebida gelada da We Coffee Imagem: Instagram/Reprodução

Toque final é feito nas lojas. Além dessas unidades, a rede mantém uma central com mais de 3.500 m2 no bairro da Aclimação, com fornos e 120 pessoas trabalhando na produção e logística. "A finalização dos doces e o preparo das bebidas são feitos nas lojas, mas a base segue diariamente para cada uma delas."

Frutas cortadas na hora. Todos os produtos comercializados pela We Coffee são frescos e preparados na hora. "Por serem frescos e cortarmos frutas e outros itens na hora do preparo para o cliente, os pratos demoram mais para ficarem prontos, mas acreditamos que o resultado, quando entregamos o pedido, supre todas as expectativas do cliente."

O espaço das unidades é decorado conforme o imóvel escolhido. Há lojas de 100m², 400m² e 700m². O investimento varia conforme o tamanho da loja e gira entre R$ 1,5 milhão a R$ 2 milhões. "Os equipamentos são muito caros", conta Germano.

Apesar de todas seguirem um designer futurista, cada uma tem sua particularidade para se diferenciar das demais.

Cachorro-quente doce e smoothie com creme salgado

Doces de Páscoa da We Coffee Imagem: Instagram/Reprodução

50 itens entre doces, salgados e bebidas. O cardápio da We Coffee conta com 50 itens entre doces, salgados e bebidas. O carro-chefe é o Magic Stick de Morango (soft bun pitaya, creme de frutas vermelhas, finalizado com morangos, chocolate branco e leite em pó), que custa R$ 18. Outros queridinhos da casa, segundo Germano, são:

Pão de alho agridoce - soft bun (pão macio e fofinho), creme de alho, cream cheese agridoce, lascas de parmesão e salsinha - R$ 18;

Salty cream - smoothie de fruta, à base de chá-verde e cobertura de salty cream (creme salgado) - R$ 22;

Doces especiais de Páscoa. Para a data, a rede preparou uma linha de doces que imitam os tradicionais ovos de chocolate, com versões em caramelo salteado, pistache e framboesa: preço médio de R$ 20. O item mais barato comercializado nas lojas é o café expresso: R$ 7.

Tik Tok e o engajamento nas redes sociais

Por ser diferente, pessoas postam nas redes sociais. Germano e Sophia Wang, relações-públicas da rede, afirmam que o engajamento da marca nas redes sociais é orgânico, ou seja, não partiu da empresa. "O ambiente das nossas lojas é moderno, os pratos são coloridos e diferentes, o que torna a experiência do cliente única e ele quer compartilhar nas suas redes sociais", explica Sophia.

Famosos e influencers. A página da empresa no Tik Tok, no entanto, é bem ativa e traz vídeos divertidos sobre o preparo das bebidas, a experiência de famosos nas lojas e os cardápios temáticos, inspirados em campanhas feitas com parceiros. Só para citar alguns, os lançamentos do filme da "Barbie" e do musical "Meninas Malvadas". "Muitos influencers nos procuram para gravar vídeos em nossas lojas", diz Germano.

Filas aos fins de semana

Fila em frente a We Coffee Imagem: Divulgação

De segunda a sexta é mais tranquilo. Germano diz que as conhecidas filas das unidades são formadas apenas aos sábados e domingos e quem quiser conhecer as lojas sem esperar pode visitá-las durante a semana.

Chá e pães na fila. Para tentar deixar a espera menos traumática, as lojas distribuem pães e chás para quem está na fila. Em dias de sol forte e chuva também são distribuídos guarda-sol e guarda-chuva para o público.

Cafés internacionais e cultura tropical brasileira

Quatro sócios são brasileiros. A primeira loja da We Coffee foi inaugurada em 2020 na Liberdade, tradicional bairro da região central de São Paulo. Quatro sócios comandam a rede, que não revela a identidade deles. "Nós sabemos que em breve este anonimato não será viável, mas vamos protelar o quanto conseguirmos." Todos eles são brasileiros, segundo Germano, diferentemente do que já foi divulgado.

O We Coffee foi inspirado em cafés internacionais, europeus e asiáticos, porém, foi adaptado à cultura tropicalizada brasileira. Todo o café servido nas nossas, por exemplo, é 100% brasileiro.

Alexandre Germano, CFO da We Coffee

Memória de Elefante

É para fixar na memória. Já ouviu a expressão "memória de elefante" quando alguém quer elogiar a boa memória de uma pessoa? A simbologia da frase serviu de inspiração para a criação do logotipo da We Coffee.