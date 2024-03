Wálter Maierovitch: Prisão preventiva de Bolsonaro é mais do que necessária

A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é mais do que necessária para que possa haver a garantia da ordem pública, afirma o jurista e colunista do UOL Wálter Maierovitch durante o UOL News desta sexta-feira (15).

O ex-chefe da aeronáutica Carlos Almeida Baptista Junior disse em depoimento que o general e ex-comandante do Exército Freire Gomes ameaçou prender Bolsonaro por tentativa de golpe.

Eu estou vendo só do aspecto jurídico, [mas] acho que ele continua a tentar esse golpe, ele não parou. Talvez o que o Moraes fez ao mostrar tudo isso foi que o Bolsonaro continua atentando, agitando, perturbando, tirando a tranquilidade não só do governo, mas de todos nós. Veja o que ele fez na Paulista, veja como continuam as redes sociais. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Por isso, por ele ainda estar com essa terceira fase conjecturando, executando essa terceira fase golpista, acho que diante desses depoimentos todos, agora existe motivo para a prisão preventiva do Bolsonaro. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Por que? Para a garantia da ordem pública. Desde que ele saiu, ele não parou de agitar e de tumultuar, tentando de toda forma e cooptar políticos, governadores. Veja a mudança de repente do governador do Estado de São Paulo [Tarcísio de Freitas]. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch diz que Bolsonaro não parou desde que deixou a Presidência.

Tem todo um componente, de novo, de chamada dos bolsonaristas, de políticos. Ele não parou. A prisão preventiva é mais do que necessária nesse momento e à luz dos documentos que vieram para a garantia da ordem pública. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Bolsonaro começou com uma minuta de estado de sítio, percebeu que precisaria da aprovação do Congresso Nacional, o estado de sítio é uma solicitação ao Congresso. Ele mudou aquilo que ele poderia fazer de ofício por ato dele, então entrou em estado de defesa. E falou em instabilidade institucional. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: