Wall Street fecha em baixa à espera do Fed

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta sexta-feira (15) após indicadores divergentes nos Estados Unidos antes de uma importante reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central) na próxima semana.

O índice Dow Jones cedeu 0,49% a 38.714,77 pontos, o tecnológico Nasdaq 0,96% a 15.973,17, e o amplo S&P 500 0,65% a 5.117,09.

Os índices de preços de importação (+0,3% em fevereiro) e exportação (+0,8%) publicados nesta sexta acrescentaram uma dose de preocupação sobre a inflação, "que se mostra mais resistente do que acreditávamos no começo do ano", comentou Jack Ablin, da Cresset Capital, à AFP.

Por outro lado, a produção industrial americana aumentou levemente em fevereiro graças às fábricas e à mineração, que se recuperaram de trajetórias em queda por razões meteorológicas em janeiro, segundo dados publicados pelo Fed nesta sexta.

Assim, a produção industrial registrou uma alta de 0,1%, após cair 0,5% em janeiro.

Os analistas antecipavam uma medição estável, de acordo com o consenso reunido pela firma de análise Market Watch.

Além disso, a confiança dos consumidores na economia caiu ligeiramente em março nos Estados Unidos, ao contrário do que esperavam os analistas, segundo a primeira estimativa da Universidade de Michigan para este mês, divulgada nesta sexta.

O índice recuou 0,4 pontos em relação a fevereiro, para 76,5.

Além desses dados que esfriaram os ânimos, o mercado está focado no Fed, que se reúne na terça e quarta-feira da próxima semana.

"Estamos em um ambiente de inflação que nos levou da esperança de seis cortes nas taxas (de juros) para três", disse Ablin.

O mercado não espera nenhum corte na semana que vem, e de qualquer forma, não antes de junho ou julho.

O comunicado do Fed e a coletiva de imprensa subsequente do seu presidente, Jerome Powell, vão ditar o ritmo da bolsa.

O Fed mantém suas taxas altas para encarecer o crédito e desestimular o consumo e o investimento, a fim de reduzir as pressões sobre os preços.

Entre os destaques do dia, as empresas de tecnologia perderam terreno. A Microsoft recuou 2,07%, a Alphabet 1,50%, a Amazon 2,42% e a Meta 1,57%.

