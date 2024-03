Wall Street cai com nervosismo sobre inflação

Por Bansari Mayur Kamdar e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Os principais índices acionários de Wall Street caíam nesta sexta-feira devido a preocupações de que a inflação persistente possa afetar o cronograma dos primeiros cortes de juros pelo Federal Reserve, afetando as ações sensíveis os juros antes da reunião do banco central na próxima semana.

Os índices fecharam em queda na quinta-feira depois após dados dos preços ao produtor mais fortes do que o esperado, aumentando as preocupações com a inflação e levando o rendimento da nota de 10 anos para para um pico em duas semanas.

Operadores reduziram as apostas de um corte nos juros em junho pelo Fed para cerca de 57%, de 73% na semana passada, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Todas as atenções estão agora voltadas para a reunião do Federal Reserve na próxima semana, para possíveis pistas sobre o momento do ciclo de afrouxamento monetário.

Para aumentar as preocupações, a produção das fábricas dos EUA aumentou mais do que o esperado em fevereiro, mas os dados do mês anterior foram revisados acentuadamente para baixo, já que o setor manufatureiro continua prejudicado pela taxa de juros elevada.

A leitura preliminar da Universidade de Michigan sobre o índice geral de confiança do consumidor ficou em 76,5 este mês, contra uma leitura estimada de 76,9.

O Dow Jones caía 100,92 pontos, ou 0,26%, a 38.804,74 pontos. O S&P 500 tinha queda de 26,06 pontos, ou 0,51%, a 5.124,42 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 121,01 pontos, ou 0,75%, a 16.007,52 pontos.

Oito dos 11 principais setores do S&P 500 eram negociados em baixa, com o setor de tecnologia da informação sendo o mais atingido, com queda de 1,4%.