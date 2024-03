Wall St recua com queda de ações de tecnologia; investidores avaliam cenário para juros

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos recuaram nesta sexta-feira, com os papéis de megacapitalização relacionados à tecnologia na lanterna, após terem impulsionado o movimento de alta dos índices este ano, enquanto investidores avaliavam as perspectivas da taxa de juros antes da reunião do Federal Reserve da próxima semana.

Os investidores reduziram as apostas de um corte na taxa de juros em junho pelo Fed após os dados de inflação desta semana, que foram mais fortes do que o esperado.

O setor de tecnologia do índice S&P 500 caiu 1,3% no dia, na liderança das quedas entre os setores. A Microsoft caiu 2,1% e foi um dos papéis que mais pesaram no índice.

O índice Philadelphia de semicondutores caiu 0,5% nesta sexta-feira e registrou sua maior queda percentual semanal desde janeiro.

"Parece que estamos em um período em que todos sabem que os juros acabarão sendo reduzidos. A expectativa de quando isso ocorrerá continua sendo ligeiramente adiada, mas os investidores ainda acreditam que isso acontecerá", disse Rick Meckler, sócio da Cherry Lane Investments.

"Tem sido um mercado de idas e vindas, à medida que as pessoas se reposicionam e consideram se alguns dos verdadeiros vencedores foram um pouco longe demais, de modo que estamos vendo eles se desvalorizarem."

O Dow Jones caiu 0,49%, para 38.714,77 pontos. O S&P 500 perdeu 0,65%, para 5.117,09 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq caiu 0,96%, para 15.973,17 pontos.

Os principais índices registraram ligeiras quedas na semana. O Dow teve variação negativa de 0,02%, o S&P 500 caiu 0,1% e o Nasdaq caiu 0,7%.

Todas as atenções estão agora voltadas para a reunião do Fed na próxima semana e para quaisquer pistas sobre as perspectivas do banco central norte-americano para cortes nos juros.