Tornados deixam 3 mortos no centro dos EUA

Tempestades devastadoras atingiram três estados do centro dos Estados Unidos na noite de quinta-feira (14) e geraram enormes tornados que deixaram pelo menos três mortos, informaram funcionários públicos da região.

As tempestades atingiram os estados vizinhos de Kentucky, Indiana e Ohio.

Mais de 13 milhões de pessoas nessa região central do país estavam sob alerta de tornado, segundo o Serviço Meteorológico Nacional (NWS, na sigla em inglês).

"Temos três mortes confirmadas", disse o xerife Randall Dodds, do condado de Logan, no centro-oeste de Ohio, a uma filial da emissora CBS.

"A devastação foi tamanha que temos que levar equipamento pesado para essas áreas para poder mover este material onde as casas ruíram, para ver se há alguém ferido", acrescentou.

As redes de televisão ABC e NBC difundiram na noite de quinta informações policiais de que um tornado supostamente aingiu um parque de trailers na localidade de Winchester, em Indiana, provocando a morte de três pessoas.

No entanto, a Polícia de Indiana assinalou mais tarde, em coletiva de imprensa na madrugada desta sexta-feira (15), que "não tinha conhecimento" de nenhuma morte.

O serviço meteorológico americano também informou sobre um "tornado muito perigoso com meia milha de largura" (cerca de 800 metros) que se formou no estado de Ohio.

Outro atingiu a localidade rural de Indian Lakes, no oeste de Ohio.

"É devastação pura. Nunca vi nada como isto em toda minha vida", disse Amber Fagan, presidente da câmara de comércio de Indian Lakes, à emissora Columbus ABC.

"O centro está mal. Está muito mal", acrescentou.

Árvores caídas, janelas quebradas e linhas elétricas caídas cobriam as vias.

As tempestades atravessaram o vale de Ohio, gerando tornados em diversas áreas.

O governador de Kentucky, Andy Beshear, disse nas redes sociais que outro tornado passou pelas localidades de Gallatin e Trimble em seu estado, sem vítimas fatais.

O impressionante fenômeno, de previsão muito difícil, é relativamente frequente nos Estados Unidos, sobretudo no centro e no sul do país.

