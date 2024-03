Spalletti convoca Itália para amistosos nos EUA

ROMA, 15 MAR (ANSA) - O técnico da seleção da Itália, Luciano Spalletti, revelou nesta sexta-feira (15) a lista dos 28 jogadores convocados para defender a Azzurra nos amistosos contra Venezuela e Equador, nos Estados Unidos.

Entre os atletas chamados, as únicas novidades foram o defensor Raoul Bellanova, do Torino, o meio-campista Michael Folorunsho, do Hellas Verona, e o atacante Lorenzo Lucca, da Udinese.

O comandante da Azzurra também recordou de Riccardo Orsolini, um dos principais destaques do embalado Bologna e que se beneficiou da lesão de Domenico Berardi, do Sassuolo.

O grupo de 28 jogadores vai se reunir no próximo domingo (17), em Roma, e no dia seguinte será realizado o primeiro treino, em Acqua Acetosa. A viagem para Miami está marcada para terça-feira (19).

A Itália pegará a Venezuela em Fort Lauderdale, na casa do Inter Miami, enquanto o duelo diante do Equador ocorrerá na Red Bull Arena, em Nova York. Os jogos serão nos dias 21 e 24 de março.

Convocados - Goleiros: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli) e Guglielmo Vicario (Tottenham); Defensores: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta) e Destiny Udogie (Tottenham); Meio-campistas: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Michael Folorunsho (Verona) Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus) e Lorenzo Pellegrini (Roma); Atacantes: Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Lucca (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio) e Nicolò Zaniolo (Aston Villa). (ANSA).

