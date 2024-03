S&P eleva rating de longo prazo da Argentina, de 'SD' para 'CCC', com perspectiva estável

A S&P Global elevou o rating de longo prazo da Argentina de 'SD' (calote seletivo) para 'CCC', com perspectiva estável, e o rating de escala nacional de 'SD' para 'raB+'. A agência de classificação de risco também elevou o rating em moeda estrangeira de 'CCC-' para 'CCC' no longo prazo, enquanto reafirmou em 'C' o de curto prazo.

De acordo com a S&P, o rating e a perspectiva estável no longo prazo refletem o equilíbrio entre os riscos de uma economia e políticas "incertas" contra a mudança favorável de curto prazo no cumprimento de obrigações de dívida.

A agência esclareceu, em nota, que a avaliação considera como resolvida a troca de novos instrumentos para detentores de títulos, cujo estresse poderia ser comparado à inadimplência. "A Argentina acaba de realizar sua sexta troca de dívida em pesos desde agosto de 2022, em um ambiente de estresse, dadas as vulnerabilidades macroeconômicas pronunciadas do país e a capacidade limitada de estender o vencimento dos papéis no mercado local sem depender dessas trocas", apontou.

Novas trocas de dívidas ou políticas públicas negativas que limitem o acesso da Argentina ao financiamento de crédito podem provocar um rebaixamento dos ratings nos próximos 12 meses, alertou a S&P Global.

Problemas em avançar nas reformas fiscais, monetárias e econômicas também podem pesar na avaliação de risco. Já o sucesso na implementação das novas políticas econômicas, contenção da inflação e recuperação sustentável da economia podem motivar nova elevação dos ratings nos próximos meses.