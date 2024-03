Sobe para 14 mortos e 46 feridos o balanço do ataque russo a Odessa

Pelo menos 14 pessoas morreram e outras 46 ficaram feridas nesta sexta-feira (15) em um ataque russo à cidade de Odessa, no sudoeste da Ucrânia, segundo um balanço atualizado das autoridades locais.

"Como resultado do ataque com mísseis russos, 14 pessoas foram mortas, entre elas, moradores da cidade, um médico e um socorrista. Outras 46 pessoas, incluindo sete funcionários do serviço público de emergência, ficaram feridas", disse o governador de Odessa, Oleg Kiper, nas redes sociais.

O número inicial era de duas mortes e depois subiu para oito.

Imagens divulgadas pelas autoridades mostravam socorristas exaustos, cobertos de sangue, apagando as chamas e tratando os feridos.

As autoridades locais disseram que os bombardeios russos atingiram prédios residenciais e veículos.

"O terror russo em Odessa é um sinal da fraqueza do inimigo, que luta contra civis ucranianos em um momento em que não consegue garantir a segurança do seu povo no seu próprio território", disse Andrei Yermak, um alto funcionário do governo ucraniano.

Com estas declarações, Yermak referiu-se aos recentes ataques ucranianos e às incursões de milícias russas pró-ucranianas em território russo.

O bombardeio contra Odessa coincide com o primeiro dia das eleições presidenciais na Rússia, nas quais o presidente Vladimir Putin, no poder há 24 anos, tem quase garantida a sua reeleição.

As eleições também ocorrem nos territórios ocupados pela Rússia na Ucrânia e na Transnístria, um território separatista pró-Rússia localizado na Moldávia.

