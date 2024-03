Síria: 13 anos após o início da guerra, "não há mais esperança, não há mais país"

Neste 15 de março de 2024, a Síria entrará em seu 14° ano de guerra, um conflito não resolvido que já custou mais de 400.000 vidas. A Síria continua sendo palco da maior crise de deslocamento do mundo. Mais de 13 milhões de pessoas fugiram do país ou foram para outras regiões dentro de suas fronteiras. Aqueles que ficaram têm medo de falar sobre os últimos anos. Anas*, 65 anos, e Maryam*, 49 anos, acabaram de deixar o país. Eles contaram suas histórias à RFI.

Por Anne Bernas

A RFI entrou em contato com uma dúzia de pessoas nos quatro cantos da Síria, de Qamishli a Damasco, passando por Aleppo e Sueida.

Homens e mulheres de todas as idades e crenças responderam a nossas solicitações para nos contar suas histórias e sua vida cotidiana, antes de se retratarem por medo de se envolverem em problemas mais tarde. Eles fizeram isso anonimamente, por e-mail, telefone ou por meio de plataformas como WhatsApp ou Telegram.

Os refugiados sírios que fugiram do país confirmam isso. Quando ligam para familiares em casa, cada palavra é pesada, para não levantar suspeitas. Mas os silêncios falam muito sobre a situação de seus parentes. Abaixo alguns testemunhos reais de quem decidiu falar, tendo os nomes alterados.

RFI: Vocês acabaram de deixar a Síria, por quê?

Anas: Deixei a Síria no final do ano passado para encontrar minha esposa e meu filho que fugiram da guerra e que eu não via há anos. Minha esposa veio para a França com meu filho em 2016, fugindo da guerra. Ela recebeu um visto de residência de dez anos. Eu fiquei em Damasco e agora realmente vim para ficar com meu filho, que não vi crescer. Agora estou descansando um pouco e vou voltar para a Síria. Não saio da Síria desde o início da revolução em 2011.

Maryam: Só saí da Síria há alguns meses, com meu marido e dois filhos. Estávamos todos esperando que a situação melhorasse, então ficamos. Além disso, meu marido e eu também temos família lá, em Damasco, por isso continuamos adiando a partida. Mas, no final, decidimos que, para o bem de nossos filhos, para o futuro deles, não poderíamos mais ficar.

De qualquer forma, todas as pessoas da minha idade realmente não tiveram nenhuma vitória em suas vidas, ou liberdade, ou qualquer coisa há 50 ou 60 anos.

RFI: Por que vocês optaram por ficar na Síria?

Anas: Essa é uma boa pergunta. Talvez eu tivesse a esperança de ver algo com que sonhava desde criança, como toda a minha geração. Ter um pouco de liberdade neste país. Decidi ficar porque tinha esperança, na verdade. Eu e toda a minha geração nunca conhecemos a palavra "vitória". De qualquer forma, todas as pessoas da minha idade realmente não tiveram nenhuma vitória em suas vidas, ou liberdade, ou qualquer coisa há 50 ou 60 anos. E eu queria ficar, eu tinha coisas para fazer, eu era professor. Eu sabia que sempre havia alunos esperando por mim todas as manhãs. Era como um dever para mim. Eu não podia simplesmente abandonar tudo, apesar do fato de ter perdido minha família, de meu casamento ter acabado por causa da guerra. Mas eu tinha o dever de ficar. Eu amo a Síria.

Maryam: No início, achei que tudo seria melhor, em todos os sentidos. Depois, percebi que tudo se transformaria em uma guerra da qual não sairíamos facilmente. Era muito triste, sabíamos que se transformaria em um horror. Durante todo esse tempo, tivemos medo de tudo. E eu sempre tive medo por meus filhos, sempre tive medo de sair de casa. Mas sempre tive esperança de que a guerra terminaria. Que o país ficasse melhor, que se abrisse para o mundo e assim por diante. Que reconstruíssemos o país que amamos. É por isso que ficamos tanto tempo.

RFI: Como foram os últimos treze anos para você?

Anas: Realmente, no início foi uma grande alegria, mas logo se transformou em uma verdadeira guerra. Minha família inteira se espalhou pelo mundo, para a Europa, Egito e Turquia. Na Síria, ainda tenho minha mãe, uma irmã e um irmão. Eles não podem sair e, de qualquer forma, minha mãe se recusa. Ela está em casa, eles estão em casa.

Entre 2008 e 2011, foi a era de ouro da Síria. Havia turistas por toda parte.

Do ponto de vista econômico, desde 2011, tem sido uma verdadeira catástrofe; não dá para comparar com o que era antes. É uma grande mudança. Estive na França durante um certo período da minha vida e, em 2008, decidi voltar para a Síria. Naquela época, eu achava que a vida lá era melhor do que na França. Entre 2008 e 2011, foi a era de ouro da Síria. Havia turistas por toda parte. Mais de 5 milhões por ano. As pessoas falavam muito bem da Síria. Era magnífico.

Quando 2011 chegou, pensamos que tudo iria mudar para melhor. Mas a guerra estourou. A vida cotidiana se tornou um pesadelo e ficou muito cara. A pobreza aumentou de forma inacreditável e a inflação disparou. Por exemplo, em 2011, um sanduíche de kebab custava £35 (libras sirias, € 0,0025), hoje custa £20.000 (€1,40). Hoje, as pessoas não têm nem mesmo um dólar por dia para viver.

Do ponto de vista da segurança, vivemos um período de pressão pior do que nunca, pior do que as décadas de 1980 e 1990. É realmente uma loucura, extremamente difícil. Do ponto de vista político, todos os que permaneceram na Síria foram ainda mais forçados a ficar calados. Esse é o preço de ficar.

Todas as formas de expressão foram proibidas, mais do que antes de 2011, ou então você faz com medo de represálias. Acho que tive sorte, talvez minha condição de professor tenha me protegido um pouco. Mas tudo está pior, pior do que antes de 2011. Por exemplo, como artista, fui privado de meu equipamento por mais de dez anos. Fui proibido de praticar minha arte. Era impossível e ainda é, ou você precisa de muita autorização.

Hoje, na Síria, você não consegue se sustentar se não receber dinheiro de fora

Maryam: No início não foi muito ruim, foi bom. Mas assim que o embargo entrou em vigor, as coisas ficaram extremamente difíceis. Hoje, na Síria, você não consegue se sustentar se não receber dinheiro de fora. O preço do café subiu de 50 libras para 15.000 libras (€ 1). Antes de 2011, um saco de pão custava 15 libras, agora custa 8.000 libras. E há constantes cortes de energia, mesmo em Damasco. Agora, as pessoas estão se organizando em seus blocos de apartamentos para instalar um gerador, por exemplo, para que possam assistir à TV e usar a Internet. Mas os problemas continuam. No verão é muito quente, no inverno é muito frio.

Além disso, antes de 2011, podíamos sair, ir a festas, sair com garotas, sem nenhum problema. Era um país maravilhoso. Depois de 2011, o medo se tornou real, não ousamos sair já que somos parados com frequência nos carros, começaram a ocorrer roubos. Em termos de liberdade de expressão, desde Hafez, sempre tivemos o cuidado de não falar muito sobre política ou coisas do gênero, mas hoje o sentimento é ainda mais forte.

Ouvimos muitas histórias de pessoas que se manifestaram desde 2011 e que desapareceram. Nos últimos 13 anos, tem sido ainda mais difícil porque há dois lados no conflito. No passado, os anti-Assadistas não se manifestavam na Síria, mas agora, eles estão em uma parte do país e estão se afirmando, e estão nas ruas. Todas essas pessoas estão indo para a prisão, isso é muito assustador.

A morte está em toda parte

RFI: Como vocês veem o futuro de seu país?

Anas: Desde 2011, temos vivido com medo. A morte está em toda parte. Hoje, a guerra está quase acabando nas grandes cidades, como Damasco, mas a pressão ainda existe. O medo continua lá, em cada esquina. O único problema é o regime. E o regime não vai cair. Acho que está tudo acabado para a Síria. Pelo menos nos próximos dez anos ou mais. Não há mais esperança, não há mais país. Por exemplo, em Damasco, os subúrbios desapareceram, tudo foi arrasado. Todos os habitantes foram embora ou se refugiaram na própria Damasco. Infelizmente, não tenho mais esperança. Na minha idade, acho que nunca verei esse país livre. Claramente, os ocidentais não querem que as coisas mudem. Esse regime é muito bom para eles. Alguns ocidentais nem sequer sabem onde fica Damasco. É inacreditável. A Síria é minha infância, minha vida inteira.

Maryam: Não consigo ver nada, na verdade. A vida é muito, muito, muito difícil. Não há futuro. Você não consegue ver nada. Agora vejo tudo em preto. Mas ainda temos esperança porque amamos nosso país, apesar de seu presidente. Minha esperança é que o país volte à paz e se abra para o mundo. Pessoalmente, espero voltar à Síria o mais rápido possível. Até mesmo amanhã, se puder. Sinto falta do meu país, da minha família, dos meus amigos, da vida lá, de tudo.

*Os nomes foram alterados