Senegal liberta líderes da oposição 10 dias antes das eleições

DAKAR, 15 MAR (ANSA) - O líder da oposição do Senegal Ousmane Sonko e o seu candidato presidencial Bassirou Diomaye Faye foram libertados da prisão em Dakar na noite da última quinta-feira (14), a 10 dias antes das eleições marcadas no país da África Ocidental.

A libertação foi celebrada por milhares de pessoas, que foram às ruas da região para cantar e dançar até altas horas.

Sonko, principal protagonista de um sangrento cabo de guerra com o poder senegalês desde 2021, foi desqualificado para disputar as eleições presidenciais de janeiro pelo Conselho Constitucional.

Seu grupo, com seu consentimento, nomeou Faye como candidato em seu lugar. Com isso, a candidatura de seu braço direito é uma das 19 selecionadas para o pleito de 24 de março.

As libertações agora injetam um novo ânimo, com efeitos desconhecidos, na atual campanha eleitoral do país. A força motriz atribuída a Sonko e sua popularidade entre os jovens provavelmente vão influenciar a dinâmica. (ANSA).

