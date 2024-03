Semifinal em Indian Wells terá duelo entre Sinner e Alcaraz

ROMA, 15 MAR (ANSA) - Após ter eliminado o tcheco Jiri Lehecka nas quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells, o tenista italiano Jannik Sinner, número 3 do mundo, vai enfrentar o espanhol Carlos Alcaraz, vice-líder do ranking, nas semi do torneio.

Alcaraz superou o alemão Alexander Zverev (6º) por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-1, em partida que chegou a ser interrompida devido a uma invasão de abelhas na quadra.

"Jannik é o melhor jogador do mundo agora, não há dúvidas", disse o espanhol após a vitória sobre Zverev. "Ele está jogando de maneira incrível, ainda não perdeu no ano. Será uma partida verdadeiramente difícil, um grande desafio para mim", acrescentou.

Alcaraz está em desvantagem no confronto direto com o italiano, com quatro derrotas e três vitórias, e perdeu os últimos dois duelos contra o atual campeão do Aberto da Austrália. (ANSA).

