Sem Zirkzee, Bologna derrota Empoli com gol nos acréscimos

SÃO PAULO, 15 MAR (ANSA) - O Bologna, um dos principais destaques da atual edição da Série A da Itália, derrotou o Empoli, no estádio Carlo Castellani, na abertura da 29ª rodada do campeonato.

Sem o atacante Joshua Zirkzee, a equipe comandada por Thiago Motta foi superior durante todo o encontro, mas abusou das chances perdidas.

No entanto, o jovem meio-campista Giovanni Fabbian salvou o Bologna de um amargo tropeço na competição ao balançar as redes do rival toscano aos 93 minutos do segundo tempo.

O rossoblù chegou aos 54 pontos e manterá por mais uma rodada a quarta colocação da Série A, pois abriu seis de vantagem sobre a Roma, que ainda entrará em campo.

O Empoli, por sua vez, não somou pontos e se complicou na luta contra a zona do rebaixamento, já que possui 25, apenas um a mais em relação ao Frosinone, que abre a parte vermelha da classificação. (ANSA).

