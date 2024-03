São Longuinho: saiba história do santo dos 'três pulinhos' e veja oração

Do UOL, em São Paulo

Um dos nomes mais populares da Igreja Católica, São Longuinho é celebrado em 15 de março. A tradição recorre ao santo quando se quer encontrar algum item que foi perdido.

A clássica frase é reproduzida por diferentes gerações: "São Longuinho, São Longuinho, se eu achar (incluir o nome do que está procurando) dou três pulinhos."

Quem foi São Longuinho

A trajetória do santo é marcada por controvérsias. Longinus, seu nome latino, provavelmente seja uma referência à lança comprida, que segundo relatos bíblicos, o soldado romano teria utilizado para perfurar o peito de Jesus na cruz. A intenção era ter a certeza da morte.

O escritor e teólogo J. Alves, que pesquisa a história de santos, explicou como a lança está relacionada a São Longuinho. "É dos santos mais populares da Igreja, e sua devoção remonta aos tempos da igreja primitiva. O nome 'Longuinho' é uma derivação de 'Longinus', termo latino que designa um tipo de lança romana."

"Existem poucos relatos históricos sobre a vida desse personagem, mas é interessante pensar em seu nome como, lendariamente, essa associação à lança", afirma o pesquisador de textos sagrados Thiago Maerki, associado da Hagiography Society, dos EUA.

Pela tradição, quando o soldado acertou Jesus com a lança, o sangue teria espirrado nos olhos de Longuinho, curando-o de uma doença ocular que o deixava quase cego.

"Dizem que isso se deveu ao fato de algumas gotas do sangue de Cristo terem escorrido pela lança e caído em seus olhos, até então turvados por doença ou por velhice, e que imediatamente passaram a ver com nitidez", disse José Luís Lira, fundador da Academia Brasileira de Hagiologia.

Maerki analisou a cura da cegueira como algo metafórico: "Significa que naquele momento, os olhos dele, físicos, carnais, se abriram para uma verdade de fé. Que ele conseguiu abrir seus olhos e enxergar por meio de uma fé cristã."

A conversão de São Longuinho. Segundo J. Alves, "diante desse fato miraculoso e vendo os acontecimentos que sucederam com a morte de Jesus", o soldado se converteu, deixou o exército romano e teria fugido para a Capadócia, onde acabou sendo preso e martirizado.

Por que três pulinhos?

Reconhecimento. Em um tempo em que não havia processos de canonizações como hoje, ele acabou se tornando santo por conta do martírio relatado. "A tradição uniu-se ao registro bíblico e isso facilitou seu reconhecimento num tempo em que não havia beatificações, mas, canonizações diretas pelo registro das atas dos martírios que deu origem ao Martirológio", afirmou Lira.

A oficialização de sua santidade foi realizada pelo papa Silvestre 2o (950-1003), no ano de 999.

Ele encontrava objetos perdidos. De acordo com Alves, tudo começou porque Longuinho era um soldado baixinho: "Tal crença estaria relacionada à baixa estatura dele que, antes da conversão, servia a alta corte romana, durante os banquetes e festas. O fato de ser baixinho lhe permitia uma visão privilegiada dos objetos caídos ao chão, por baixo das mesas, os quais eram recolhidos por ele e entregues a seus donos."

E há outra explicação, que é relacionada à sua própria canonização, formalizada quase mil anos após sua morte. "Parte da documentação do processo havia sido desviada e o papa teria pedido ajuda ao santo para encontrar tais documentos. Logo, tudo foi reencontrado", disse Alves.

Por que três pulinhos? Alves diz que há outra tradição que aponta que São Longuinho tinha dificuldade de locomoção. "Daí a origem dos três pulinhos. Lenda ou não, nada mais atual e necessitante do que a mensagem de São Longuinho, que intercede a Deus pelo resgate de nossas perdas físicas, morais e espirituais, sofridas tanto no âmbito individual e familiar como no âmbito social."

Oração para São Longuinho

Ó glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Sentimo-nos atraídos a vós por uma especial devoção, sabemos que nossas súplicas serão ouvidas por Deus nosso Pai, se vós tão amado por Ele, nos fizer representar. Lembrai-vos São Longuinho, prodigiosamente tocado pela graça de Jesus agonizante, em sua última hora, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorrem a vossa proteção, fosse por vós desamparado. Assim, dignai-vos interpor em meu favor, vossa valiosa intercessão perante Deus, para que me conceda viver e morrer como verdadeiro cristão, e me auxilie a encontrar o objeto que tanto necessito. Amém

Com informações de texto publicado em 19/09/2022