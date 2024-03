Russos vão às urnas tendo Putin como soberano das eleições

Por Guy Faulconbridge

MOSCOU (Reuters) - Em uma Rússia em guerra, há apenas um candidato real e apenas um vencedor: Vladimir Putin.

Quando os russos começaram a votar nas eleições de 15 a 17 de março, nos 11 fusos horários do país, a popularidade do ex-tenente-coronel da KGB, de 71 anos, estava alta em meio ao forte apoio à guerra na Ucrânia.

"Eu apoio Putin e, é claro, votarei nele", disse Lyudmila Petrova, de 46 anos, que estava comprando tênis falsificados de fabricação chinesa no sul de Moscou, em um dos maiores mercados atacadistas da Rússia.

"Putin levantou a Rússia. E a Rússia derrotará o Ocidente e a Ucrânia. Vocês não podem derrotar a Rússia - nunca", disse Petrova. "Vocês do Ocidente enlouqueceram completamente? O que a Ucrânia tem a ver com vocês?"

O Ocidente vê Putin como um autocrata, um criminoso de guerra, um assassino e até mesmo, como disse o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no mês passado, um "louco" que as autoridades norte-americanas dizem ter escravizado a Rússia em uma ditadura corrupta que leva à ruína estratégica.

Mas, na Rússia, a guerra ajudou Putin a manter seu controle sobre o poder e a aumentar sua popularidade entre os russos, de acordo com pesquisas e entrevistas com fontes russas de alto escalão.

"Não tenha dúvidas: este é um trabalho para toda a vida", disse um poderoso russo que conhece o pensamento dos altos escalões do Kremlin. Ele falou à Reuters sob condição de anonimato para expressar suas opiniões sobre questões políticas.

"Putin não tem concorrentes - ele está em um nível completamente diferente. O Ocidente cometeu um erro muito grave ao ajudar a unificar uma grande parte da elite russa e da população russa em torno de Putin com suas sanções e sua difamação da Rússia."

Outra fonte sênior russa disse que a permanência de Putin como líder não era uma questão de política, mas de sua saúde, que parecia robusta. Ele não tem um sucessor visível.

Putin ordenou uma invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, após oito anos de conflito no leste da Ucrânia entre as forças de Kiev, de um lado, e os ucranianos pró-russos e os representantes russos, do outro.

Dezenas de milhares de soldados foram mortos e muitos outros ficaram feridos em ambos os lados, milhares de civis ucranianos morreram e a economia e a infraestrutura da Ucrânia sofreram danos no valor de centenas de bilhões de dólares.

O Ocidente, que diz que Putin é uma ameaça que vai muito além da antiga União Soviética, forneceu à Ucrânia centenas de bilhões de dólares em ajuda, armas e inteligência de alto nível. Os líderes ocidentais acusam Putin de travar uma guerra brutal no estilo imperial com o objetivo de restaurar a influência global da Rússia.

GUERRA COM O OCIDENTE

Putin apresenta a guerra como parte de uma batalha existencial contra um Ocidente decadente que, segundo ele, humilhou a Rússia após a queda do Muro de Berlim em 1989, se intrometendo no que Putin considera ser a esfera de influência de Moscou, incluindo a Ucrânia.

Isso agrada a muitos russos que desconfiam da política e das intenções do Ocidente. Importantes autoridades do Kremlin, algumas com moletons com os dizeres "Equipe de Putin", falam abertamente em guerra com a Otan.

Atualmente, o índice de aprovação de Putin é de 86%, acima dos 71% registrados pouco antes da invasão da Ucrânia, de acordo com o Levada Centre, um respeitado instituto de pesquisas russo. O índice de aprovação de Putin também aumentou durante a guerra de 2008 com a Geórgia e a anexação da Crimeia em 2014.

A televisão russa e uma sofisticada operação de mídia social projetam Putin como um patriota robusto e ridicularizam os líderes ocidentais, como Biden, como fracos, tolos e enganadores.

"Para muitos russos, que são parcialmente inspirados pela propaganda, mas principalmente por suas próprias convicções internas, a Rússia está em uma luta antiga com o Ocidente - e o que está acontecendo atualmente é um episódio dessa luta", disse Alexei Levinson, chefe de pesquisa sociocultural da Levada, à Reuters.

"Aqueles que expressam tais sentimentos em nossas pesquisas se consideram participantes de alguma forma dessa luta contra o Ocidente. São como torcedores de futebol que se imaginam participantes da partida de futebol."

SANGUE E ECONOMIA

A guerra custou muitos milhares de vidas russas, o Exército russo e os serviços de segurança não conseguiram executar uma guerra curta e vitoriosa e a mobilização de 2022 assustou setores da população.

Mas, até agora, as sanções ocidentais não conseguiram afundar a economia russa, Putin conseguiu contratar centenas de milhares de soldados russos e inclinou a Rússia fortemente em direção à superpotência China.

A economia russa, focada na guerra, cresceu 3,6% no ano passado e os salários reais aumentaram 7,8%, mas enfrenta falta de mão de obra, escassez de investimentos e declínio populacional, segundo os dados.

Putin acredita que tem mais poder de permanência na Ucrânia do que os Estados Unidos e que pode manter a Rússia na batalha por muitos anos mais, de acordo com três fontes russas.

"A guerra não é necessariamente ruim para uma economia no curto prazo", disse uma fonte russa que pediu para não ser identificada.

"Putin pode continuar lutando pelo tempo que quiser."