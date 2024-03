Rua no Rio é eleita a 8ª mais legal do mundo, segundo revista; confira a lista completa

A Revista Time Out elaborou uma lista com as trinta ruas mais legais do mundo, com base em análise feita por especialistas da publicação. No ranking, divulgado na quarta-feira, 13, a Rua Arnaldo Quintela, no bairro Botafogo, no Rio de Janeiro, aparece na oitava colocação. O primeiro lugar ficou para a High Street, em Melbourne, na Austrália. Na segunda posição consta a Hollywood Road, em Hong Kong, seguida pela Rua Décimo Primeiro Leste, em Austin, no Texas, nos Estados Unidos.

"Em todas as ruas desta lista, há novos empreendimentos ousados e criativos em comida, bebida, vida noturna e cultura: desde bares até edifícios históricos reaproveitados, estas ruas são onde você encontrará as tendências culturais mais emocionantes de uma cidade", acrescenta a revista.

"Não faz muito tempo, a Rua Arnaldo Quintela seria uma cidade fantasma depois do expediente. Mas ao longo dos últimos anos, esta rua estabeleceu-se como um hotspot culinário, e agora dificilmente se pode mover por causa das pessoas que enchem as suas calçadas todas as noites. Antigas oficinas mecânicas se tornaram lugares aconchegantes para comer e beber", descreve a revista ao citar também locais que valem a pena a visita na rua carioca.

A publicação cita ainda que grupos se reúnem dentro e fora de bares tradicionais como Xepa e Treme Treme. "Locais modernos como o Calma são lugares para ver e ser visto."

Veja a lista completa a seguir:

- High Street, Melbourne

- Hollywood Road, Hong Kong

- East Eleventh, Austin

- Guatemala Street, Buenos Aires

- Commerical Drive, Vancouver

- Jalan Petaling, Kuala Lumpur

- Rua da Boavista, Lisboa

- Rua Arnaldo Quintela, Rio de Janeiro

- Chazawa-dori, Tóquio

- Consell de Cent, Barcelona

- Bree Street, Cidade do Cabo

- Oranienstraße, Berlim

- Quinta Avenida, Park Slope, Nova York

- Ban Tad Thong, Bangkok

- East 3rd Street, Los Angeles

- Rua Sá de Noronha, Porto

- Gerrard Street, Londres

- Rua Conde Duque, Madri

- Bucareli, Cidade do México

- Rue de Belleville, Paris

- Rua 18, Chicago

- Rua Camden, Dublin

- Rua Foster, Sydney

- Songridan-gil, Seul

- Rua Quang An, Tay Ho, Hanói

- Milha Milagrosa, Miami

- Praça Saint-Hubert, Montreal

- Rua Troon, Atenas

- Rua Cecil, Cingapura

- Rua LP Leviste, Manila