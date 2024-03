RB Leipzig goleia na visita ao Colônia (5-1) e entra na 'zona da Champions'

O RB Leipzig venceu o Colônia fora de casa com um contundente 5 a 1 e subiu provisoriamente ao quarto lugar, dentro da zona da Liga dos Campeões, nesta sexta-feira (15), na abertura da 26ª rodada da Bundesliga.

Com 49 pontos, o Leipzig passa do quinto para o quarto lugar e ultrapassa o Borussia Dortmund (47 pontos), que recebe o Eintracht Frankfurt (6º, 40) no domingo.

O holandês Xavi Simons colocou o Leipzig na frente aos 15 minutos e o Colônia empatou logo depois (18'), com um gol do armênio Sargis Adamyan. No segundo tempo, os visitantes desequilibraram com uma dobradinha do belga Loïs Openda (63' e 67') e gols do maliano Amadou Haidara (70') e do dinamarquês Youssuf Poulsen (82').

"Não aproveitamos as oportunidades no primeiro tempo, mas no segundo sim e o potencial que temos ficou claro", comemorou o zagueiro do Leipzig, David Raum, que foi incluído na quinta-feira na convocação da seleção alemã para a janela de jogos internacionais neste mês de março.

O Colônia segue em situação delicada, na 16ª colocação, o que o obrigaria a disputar um playoff valendo a permanência na primeira divisão. O time tem apenas dois pontos a mais que o primeiro time na zona de rebaixamento, o Mainz (17º) e está cinco à frente do lanterna Darmstadt (18º).

O Leipzig, eliminado no dia 6 de março pelo Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões, acumula três vitórias consecutivas na Bundesliga.

Na briga pelo título, o Bayern de Munique (2º) visita o Darmstadt neste sábado. No domingo é a vez do líder Bayer Leverkusen entrar em campo, visitando o Freiburg (8º). O Leverkusen tem uma vantagem de dez pontos sobre o gigante bávaro.

--- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Colônia - RB Leipzig 1 - 5

- Sábado:

(11h30) Union Berlin - Werder Bremen

Darmstadt - Bayern de Munique

Wolfsburg - Augsburg

Heidenheim - B. Mönchengladbach

Mainz - Bochum

(14h30) Hoffenheim - Stuttgart

- Domingo:

(11h30) Freiburg - Bayer Leverkusen

(13h30) Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 67 25 21 4 0 63 16 47

2. Bayern de Munique 57 25 18 3 4 73 29 44

3. Stuttgart 53 25 17 2 6 57 31 26

4. RB Leipzig 49 26 15 4 7 60 32 28

5. Borussia Dortmund 47 25 13 8 4 50 31 19

6. Eintracht Frankfurt 40 25 10 10 5 41 32 9

7. Hoffenheim 33 25 9 6 10 44 47 -3

8. Freiburg 33 25 9 6 10 34 45 -11

9. Augsburg 32 25 8 8 9 40 41 -1

10. Werder Bremen 30 25 8 6 11 34 39 -5

11. Heidenheim 28 25 7 7 11 34 43 -9

12. B. Mönchengladbach 27 25 6 9 10 45 49 -4

13. Wolfsburg 25 25 6 7 12 30 41 -11

14. Union Berlin 25 25 7 4 14 23 41 -18

15. Bochum 25 25 5 10 10 30 52 -22

16. Colônia 18 26 3 9 14 20 47 -27

17. Mainz 16 25 2 10 13 20 46 -26

18. Darmstadt 13 25 2 7 16 24 60 -36

