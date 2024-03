Quatro detidos na Colômbia em megaoperação contra o contrabando

Quatro pessoas foram detidas na Colômbia, incluindo dois policiais, acusados de fazer parte de uma estrutura que controlava 80% do contrabando no país a partir dos seus principais portos, informaram as autoridades nesta sexta-feira (15).

"Realizamos a maior operação contra o contrabando da história da Colômbia", escreveu o presidente Gustavo Petro em sua conta na rede X, antigo Twitter.

As detenções foram realizadas em Bogotá (centro), Bucaramanga (norte) e Cali (sudoeste) em cooperação "com agências internacionais como a DEA (EUA) e com polícias internacionais como a Europol", disse o diretor da polícia, general William Salamanca, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

O detido de mais alto escalão da organização é Ricardo Orozco Baeza, conhecido como "O abençoado", descrito pelas autoridades como "o czar do contrabando" em Buenaventura, o principal porto da Colômbia no Pacífico.

Orozco foi designado número dois de uma organização dirigida por Diego Marín Buitrago, conhecido como "Pitufo" e "maior contrabandista do país" pela procuradora-geral responsável, Martha Mancera. Segundo o presidente Petro, "ele seria o responsável pela entrada de 80% do contrabando" na Colômbia.

A organização operava nos portos de Buenaventura (oeste), Cartagena e Santa Marta (norte), em cumplicidade com as autoridades locais.

Entre os detidos estão dois policiais: o coronel Alexander Galeano e o major Mario Sarmiento.

Orozco "recrutou agentes policiais para poder cumprir a sua função, que era trazer as mercadorias sem o pagamento correspondente ao Estado colombiano", disse Mancera, um prejuízo que as autoridades estimam em cerca de 20 milhões de dólares anuais (quase 100 milhões de reais).

Por sua vez, o coronel Galeano "cooptou outros funcionários para (...) repassar os carregamentos", enquanto um quarto detido, José Alzate Moncay, ficou encarregado da "intermediação de logística" da cadeia da pirataria, acrescentou a procuradora.

