Quando o carro precisa de um aditivo? Entenda as diferenças dos produtos

Você já deve ter ouvido falar muitas vezes de aditivos diferentes para o seu carro. São substâncias que, como o próprio nome sugere, adicionam propriedades a mais em líquidos indispensáveis para os automóveis, em especial a água que fica no radiador e a gasolina que está no tanque.

Mas quando o aditivo deve ser utilizado? Como ele funciona? Para que serve? Aqui vamos ajudar a entender a diferença dos dois tipos de produtos, qual a hora correta de uso e indicar alguns itens que vão ajudar na manutenção do seu carro.

Aditivos para o radiador

Não basta colocar água desmineralizada no radiador e pronto. A peça faz parte do sistema de arrefecimento, que tem a missão de manter o motor na temperatura ideal de funcionamento. Ou seja, evita, inclusive, que o motor ferva. Mas, para isso, o equipamento precisa estar em perfeito estado, limpo e livre de oxidações. E o aditivo é indispensável para isso.

Os aditivos para radiador são compostos químicos chamados de etilenoglicol. Eles aumentam o ponto de ebulição, diminuem o ponto de congelamento da água e deixam que o líquido circule pelo sistema de arrefecimento em condições ideais.

Ao mesmo tempo, a substância ajuda a preservar a vida útil de várias peças, como bomba d'água, válvula termostática, tubulações e o próprio radiador, uma vez que tem propriedades que protegem os componentes de corrosão e oxidação provocadas pela água pura.

Fundamentais para que o radiador esteja em boas condições de uso, os aditivos são recomendados pelos fabricantes de veículos no manual do proprietário. Os produtos devem ser usados sempre e renovados, em média, a cada revisão do carro - em intervalos de 10.000 km ou anualmente.

Lembre-se, porém, que não adianta só trocar a água e por o aditivo. A cada substituição, o ideal é limpar o radiador e colocar uma água nova, para que esteja livre de impurezas e pronta para receber o produto. Por isso, só completar o nível do aditivo de tempos em tempos tem quase nenhuma eficácia.

Além disso, é recomendado consultar o manual do proprietário e ver qual aditivo é indicado para o seu carro, uma vez que existem dois tipos. Os que já estão prontos para uso, ou seja, basta despejar no sistema, ou os concentrados. Estes precisam ser diluídos em água desmineralizada, que evitam que partículas circulem pelo motor e prejudiquem o sistema de resfriamento do motor.

Ou seja: nada de colocar água da torneira!

Aditivos para gasolina

O combustível merece atenção. E não só em relação ao posto onde você abastece o seu carro. Usar aditivos de qualidade na gasolina que você põe no tanque pode garantir motor mais limpo, maior durabilidade dos componentes e maior eficiência do veículo, com menos consumo.

Isso porque os aditivos trazem detergentes que ajudam a remover impurezas e a evitar a formação de resíduos carbônicos naturais da queima da gasolina. Essa sujeira é dispersada e os resíduos são expelidos pelo próprio sistema de exaustão. Isso resulta em motor mais eficiente, economia de combustível, menor emissão de poluentes e maior durabilidade do motor.

Mas o leitor vai perguntar: e a gasolina aditivada já não traz esses componentes? Sim, mas apenas no mínimo necessário do detergente. Além disso, esses aditivos são colocados diretamente na formulação do combustível. São eficazes, mas há pouca variedade entre uma marca e outra, e o poder dispersante pode não ser o suficiente para o seu veículo naquele momento.

O aditivo vendido à parte pode ser colocado separadamente na gasolina, de acordo com a necessidade ou a cada abastecimento. Para quem não consegue sempre abastecer no posto de confiança, é um aspecto que ainda traz segurança, pois o motorista sabe da procedência do produto que está adicionando ao tanque.

Por isso, é importante ver os aditivos recomendados no manual do proprietário e buscar produtos de qualidade. E ficar atento se o item em questão é voltado para carros a gasolina ou flex.

*Com matéria publicada em 13/11/2020