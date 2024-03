Presos ligados ao Comando Vermelho tentam fugir por telhado de cadeia no CE

Dez presos ligados ao Comando Vermelho tentaram fugir da Unidade Prisional Francisco Hélio Viana de Araújo, em Pacatuba, na região metropolitana de Fortaleza, na tarde desta quinta-feira (14).

O que aconteceu

Os criminosos tentaram fugir pelo telhado. Eles foram flagrados pelo sistema de monitoramento quando escalavam a parede do presídio, foram capturados e vão responder administrativamente pela tentativa de fuga. As informações foram confirmadas ao UOL pela Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará.

Grupo teria usado corda formada a partir de lençóis para escalar até o telhado. Eles teriam ligação com o Comando Vermelho, facção criminosa do Rio de Janeiro. As identidades dos detentos não foram reveladas. Maiores detalhes também não foram informados.

Presos pertencem à ala 1 do unidade prisional. Na ocasião em que tentaram fugir, o grupo participava de um momento rotineiro de corte de cabelos, em um setor conhecido como "gaiola", entre as celas e o pátio destinado ao banho de sol dos detentos.

Outros casos

Criminosos conseguiram escapar de presídios do Ceará no início do mês. Na sexta-feira (8), o preso identificado como Nilson Reis Feitosa conseguiu fugir da cadeia de Pacatuba.

No dia 11, cinco detentos escaparam da Unidade Prisional Vasco Damasceno Weyne, em Itaintinga. Na ocasião, os presos trabalhavam em uma obra no quintal do presídio quando fugiram. Não há informações se em ambos os casos os criminosos foram presos novamente.