Preços de importados nos EUA têm leve alta em fevereiro

WASHINGTON (Reuters) - Os preços de importação dos Estados Unidos aumentaram marginalmente em fevereiro, uma vez que uma alta no custo dos produtos petrolíferos foi parcialmente compensado por avanços modestos em outros custos, o que é um bom presságio para as perspectivas de inflação.

Os preços de importação aumentaram 0,3% no mês passado, após um salto não revisado de 0,8% em janeiro, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira. O aumento nos preços de importação, que exclui as tarifas, ficou em linha com as expectativas dos economistas.

No período de 12 meses até fevereiro, os preços caíram 0,8%, após queda de 1,3% em janeiro. Dados do governo desta semana mostraram que os preços ao consumidor e ao produtor aumentaram fortemente pelo segundo mês consecutivo em fevereiro.

Os mercados financeiros ainda esperam que o Federal Reserve comece a cortar a taxa de juros até junho, embora leituras mais firmes da inflação, se mantidas, possam adiar o esperado afrouxamento dos custos de empréstimos até o segundo semestre do ano.

Desde março de 2022, o Federal Reserve elevou sua taxa de juros em 525 pontos-base, para a faixa atual de 5,25% a 5,50%.

Os preços dos combustíveis importados subiram 1,8% em fevereiro, após avanço de 1,2% no mês anterior. O custo dos alimentos importados aumentou 1,1%, de 1,7% em janeiro.

Excluindo combustíveis e alimentos, o núcleo dos preços de importação aumentou 0,1%, de alta de 0,7% em janeiro. Na base anual, houve queda de 0,7%.

(Reportagem de Lucia Mutikani)