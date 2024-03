Pousos e decolagens são suspensos no Aeroporto de Congonhas após queda de energia

Os pousos e decolagens foram suspensos no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 15. As operações foram interrompidas após uma falha no abastecimento externo de energia, que afetou a torre de controle, segundo a Aena, empresa responsável pela administração do aeroporto.

De acordo com a nota, a concessionária de energia já foi acionada para a solução do problema. Enquanto isso, no terminal de passageiros, os geradores foram imediatamente acionados e a energia já foi normalizada.

Nas redes sociais, passageiros relatam atrasos e cancelamentos ocorridos perto das 15 horas por causa da falta de energia e longos tempo de espera dentro de aeronaves.