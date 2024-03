Papa diz que rumores sobre reforma do conclave são 'fantasias'

CIDADE DO VATICANO, 15 MAR (ANSA) - O papa Francisco afirmou que os rumores sobre uma possível reforma do conclave são "fantasias para criar descontentamento" na Igreja Católica.

A declaração está presente em um trecho do livro "Vida. A minha história na História", autobiografia do Pontífice escrita com o correspondente da Mediaset no Vaticano, Fabio Marchese Ragona, antecipado pela ANSA nesta sexta-feira (15).

"Alguns meios de comunicação norte-americanos divulgaram que tenho em mente mudar as regras, admitindo religiosos e leigos ao voto para a eleição do novo Papa. Tudo isto são fantasias, invenções colocadas evidentemente para criar descontentamento na Igreja e a desorientação dos fiéis", comentou.

Ainda em relação ao conclave, o religioso também revelou em sua autobiografia que várias pessoas já pensavam nele durante suas internações por problemas de saúde.

Nessa passagem, o Papa recordou que muitos estavam "mais interessados na política" e em "fazer campanha eleitoral".

O aguardado livro chegará às livrarias italianas a partir do dia 19 de março. (ANSA).

