Palazzo Doglio é eleito 'melhor hotel da Itália' em 2024

CAGLIARI, 15 MAR (ANSA) - O Palazzo Doglio, um dos principais de Cagliari, no sul da Itália, conquistou o prêmio de 'Melhor Hotel" do país em 2024, durante a cerimônia do "World Travel Awards Europe".

Este é o quarto ano consecutivo que o "resort urbano" no coração de Cagliari garante o reconhecimento. Entre os mais cobiçados a nível internacional, o "World Travel Awards" premiam as estruturas que se destacaram no setor do turismo e hotelaria durante o ano.

Desde a sua inauguração em 2020, além do hotel exclusivo, são muitos os elementos que distinguem a oferta da estrutura, criada na sequência de um importante projeto de requalificação urbana.

Entre eles está a proposta gastronômica com, entre outros, a cozinha gourmet da "Osteria del Forte"; a fusão dos sabores japonês e brasileiro da "Saudade"; a combinação de pizza e coquetéis de "Maiori"; a atmosfera tropical do "Colonial"; e o formato "Noites Estreladas" com cozinha autoral.

O Palazzo Doglio também se destaca pelo seu teatro, reaberto depois de mais de 30 anos para trazer ao palco concertos e espetáculos. Já o espaço exterior acolhe exposições de flores e antiguidades, eventos gastronômicos temáticos e inúmeras iniciativas dirigidas ao público infantil.

Depois, há também a oferta de bem-estar do "Doglio Club" e uma área fitness. Além disso, existe o compromisso solidário que deu origem à nova angariação de fundos "Um Campista pela Prevenção", de apoio à Associação "Abbracciamo un Sogno", promovida pelo comitê "Sardegna in Rosa". (ANSA).

