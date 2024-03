Os destinos turísticos que podem desaparecer com as mudanças climáticas

As mudanças climáticas são uma realidade inegável e seus efeitos já podem ser sentidos em todo o mundo. Entre os impactos mais preocupantes está a ameaça a diversos destinos turísticos paradisíacos, que podem desaparecer nos próximos anos se nada for feito para conter o aquecimento global.

As causas para essa problemática são diversas e envolvem ondas de calor, aumento do nível do mar, derretimento do gelo nas montanhas e outros.

Um exemplo de como as alterações climáticas já estão interferindo em locais turísticos foi o fechamento da estação de esqui mais alta do mundo, em Chacaltaya, na Bolívia.

O derretimento de gelo foi tão grande que o local precisou ser desativado por falta de neve em 2009, seis anos antes do que previam os cientistas que estudavam a região.

Esse fenômeno já é uma tendência nas estações de esqui de vários lugares no mundo, principalmente na América do Sul.

Tem estações de esqui no Chile que ficaram fechadas por anos por causa da falta de neve. Alguns lugares adiam em duas ou três semanas a abertura das estações de esqui.

Pedro Côrtes, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP

Geralmente, as estações do hemisfério sul abrem no fim de junho e vão até setembro, mas atualmente estão abrindo em julho e encerrando as atividades antes do previsto.

E não são só as montanhas com gelo que vão ser impactadas. Ilhas, praias e lugares que recebem milhares de turistas todos os anos também sofrerão com o problema. Ecoa mostra quais desses destinos você precisa conhecer antes que eles desapareçam.

Maldivas

Imagem: Divulgação

Conhecida por ser um destino cheio de praias de areia branca, águas cristalinas, resorts e por ser a queridinha dos famosos para passar férias, a ilha pode ficar completamente submersa até 2100, segundo estudos do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês).

Os cientistas mostraram ainda que há a possibilidade de aumento do nível do mar, causando variações de 30% a 50% até 2050. Ou seja, a ilha pode se tornar inabitável já nos próximos anos.

São ilhas de altitude muito baixas em relação ao nível do mar e que se formaram a partir de corais e atividades vulcânicas. Quando você tem vulcões, e ele cessa, não há uma formação nova ali. E o que ficou ali não é resistente às intempéries climáticas. É um processo natural.

Pedro Côrtes, professor da USP

Ainda de acordo com o professor, o processo será muito comum nas ilhas do Pacífico.

Tuvalu

Imagem: Reprodução / U.S. Department of State

O território pode ser engolido pelo mar em breve, e de forma permanente. Ele é considerado o quarto país menor do mundo, tendo uma população de aproximadamente 11 mil habitantes. Localizado entre a Austrália e o Havaí, em uma área bem inóspita do Pacífico, o território tem cerca de 25 km² de extensão.

Diante desse problema, muitos moradores terão que deixar suas casas em um futuro próximo, segundo especialistas em mudanças climáticas.

Pedro Côrtes destaca ainda que não há perspectiva de melhora e que o fenômeno pode gerar ainda uma crise de refugiados climáticos.

De acordo com o especialista, a ONU (Organização das Nações Unidas) não quer reconhecer essa "modalidade", pois seriam muitas pessoas pedindo asilo em outros países por causa dessas alterações.

Seychelles

Imagem: Creative Commons

O local é formado por mais de cem ilhas e também está na lista de um dos que podem ter suas paisagens desmanchadas em breve por causa do aquecimento global.

Autoridades já estão criando muros de contenção para evitar o avanço do mar. Dessa forma, o território de água cristalina já vem perdendo faixa de areia e mudando sua dinâmica nas regiões turísticas.

Mumbai (Índia)

Imagem: iStock

Conhecida como uma das cidades mais populosas da Índia, Mumbai enfrenta ameaças decorrentes do aumento do nível do mar e das tempestades frequentes.

Caso não haja um plano de adaptação eficaz e a tendência do aquecimento global não seja revertida, é previsto que até o ano de 2100, cerca de dois terços da área da cidade indiana sejam invadidos pelas águas do oceano, afetando principalmente a população que reside em áreas de baixa renda.

Monte Kilimanjaro (Tanzânia)

Imagem: Reprodução

A cobertura de neve no topo mais elevado da África pode se extinguir na próxima década.

Isso trará um impacto significativo para os habitantes que residem nas proximidades da montanha, cuja subsistência depende diretamente do derretimento da neve para suprimento de água.

"Existe uma redução absurda de gelo, principalmente no topo das montanhas. Tem risco de perder a atividade do principal cartão postal", alerta Marcello Tomé, professor da faculdade turismo e hotelaria UFF (Universidade Federal Fluminense).

Patagônia chilena e argentina

Imagem: Divulgação

Com o derretimento acelerado das geleiras, a tendência é que não haja mais glaciares para observação, afetando consideravelmente o turismo nas duas regiões.

"Existe uma teoria geológica chamada isostático glacial. Quando há uma redução de gelo, a tendência é que a crosta terrestre abaixo das geleiras fique menos pesada e suba. Nessas áreas de degelo, isso já está acontecendo", diz Tomé, que também integra o grupo de pesquisa fatores restritivos para o turismo.

O especialista afirma ainda que isso também é observado em lugares como Groelândia, Islândia e na península escandinava.

Veneza (Itália)

Imagem: iStock

A cidade romântica enfrenta inundações cada vez mais frequentes por causa da elevação do nível do mar e afundamento do solo.

O território italiano entrou, inclusive, para o relatório da Unesco em 2016 como um dos locais de patrimônio mundial mais afetados pelas mudanças climáticas.

Florianópolis (Santa Catarina)

Imagem: iStock

O aumento do nível do mar pode fazer com que a cidade suma do mapa em até 80 anos. É o que aponta uma projeção da plataforma Human Climate Horizons, em parceria com a ONU e o laboratório de Impacto Climático.

O estudo foi divulgado no ano passado, pouco antes da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 28) e mostrou que a capital de Santa Catarina pode ficar submersa até o fim deste século.

É possível evitar o processo?

Mesmo que haja mudanças agora, reverter essas mudanças nos destinos é quase impossível, segundo os especialistas. Mesmo que haja iniciativas, o processo será em longo prazo.

Para que outros lugares não sofram com os impactos do aquecimento global, é necessário ações práticas e efetivas. Algumas delas incluem:

Transição para energias renováveis

Promover o uso de fontes de energia renovável, como solar, eólica e hidrelétrica, para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e diminuir as emissões de gases de efeito estufa.

Imagem: Getty Images

Eficiência energética

Investir em tecnologias e práticas que melhorem a eficiência energética em edifícios, transporte e indústrias, reduzindo assim o consumo de energia e as emissões de carbono associadas.

Transporte sustentável

Incentivar o uso de transporte público, compartilhado e de baixa emissão de carbono, bem como promover o uso de bicicletas e caminhadas, para reduzir as emissões de gases de efeito estufa provenientes do transporte.

Conservação de ecossistemas

Proteger e restaurar ecossistemas naturais, como florestas, manguezais e recifes de coral, que desempenham um papel fundamental na absorção de carbono e na regulação do clima.

Conscientização e educação

Promover a conscientização pública sobre os impactos das mudanças climáticas nos destinos turísticos e incentivar comportamentos sustentáveis entre os turistas e operadores turísticos.