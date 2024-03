ONU alerta para fome catastrófica no Sudão nos próximos meses

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - Quase cinco milhões de pessoas podem sofrer com a fome nos próximos meses no Sudão, em regiões do país devastado por uma guerra, alertou nesta sexta-feira ao Conselho de Segurança o chefe de ajuda humanitária da Organização das Nações Unidas (ONU), Martin Griffiths, em carta vista pela Reuters.

Griffiths afirmou que os altos níveis de fome são causados pelo severo impacto do conflito na produção de alimentos, pelos danos a importantes equipamentos de infraestrutura e aos lares, cortes nos fluxos comerciais, aumentos de preços, impedimentos ao acesso de ajuda humanitária e grandes massas desalojadas.

"Sem assistência humanitária urgente e acesso a commodities básicas... quase 5 milhões de pessoas podem cair em uma insegurança alimentar catastrófica em regiões do país nos próximos meses", escreveu.

Ele disse ser provável que pessoas em Darfur Ocidental e Central entrem nessas condições com a piora nas condições de segurança e o começo da temporada de escassez. A chegada de auxílio humanitário vindo de Chade e Darfur é um "elo vital crucial", afirmou.

Quase 730 mil crianças no país devem se tornar vítimas de má nutrição severa, incluindo mais de 240 mil em Darfur, de acordo com Griffiths.

A guerra no Sudão começou em 15 de abril de 2023, entre o Exército do Sudão e os paramilitares das Forças Rápidas de Suporte (RSF). A ONU afirma que cerca de 25 milhões de pessoas, metade da população do país, precisam de ajuda, e que 8 milhões tiveram de deixar duas casas.

(Reportagem de Michelle Nichols)