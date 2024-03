Nissan e Honda vão estudar parceria em veículos elétricos

Por Maki Shiraki e Anton Bridge

TÓQUIO (Reuters) - As montadoras japonesas Nissan e Honda estão considerando uma parceria estratégica na produção de componentes para veículos elétricos e plataformas de software automotivo voltado a aplicações de inteligência artificial, anunciaram as empresas na sexta-feira.

A possível parceria poderá ajudar as duas empresas a desenvolverem economias de escala na produção de veículos elétricos, já que as montadoras japonesas enfrentam forte concorrência de rivais chinesas como BYD, da Tesla e de outras empresas.

A Nissan foi pioneira em veículos elétricos com seu modelo Leaf, mas tem enfrentado dificuldades ao lado de outras montadoras tradicionais diante da crescente concorrência de novos participantes mais ágeis.

"Os participantes emergentes são muito agressivos e estão fazendo incursões a uma velocidade incrível", disse o presidente-executivo da Nissan, Makoto Uchida, a jornalistas. "Não podemos vencer a concorrência enquanto nos mantivermos fiéis à sabedoria convencional e a uma abordagem tradicional", disse ele.

As vendas da Honda também estão aquém dos rivais e os veículos movidos a bateria representaram menos de 0,5% de suas vendas mundiais de cerca de 2,8 milhões de carros nos primeiros nove meses de 2023, segundo dados da empresa.

As duas empresas assinaram um memorando de entendimento não vinculante para analisar áreas de colaboração em potencial, mas ainda não determinaram o escopo, disse o presidente da Honda, Toshihiro Mibe.

As montadoras estão abertas a trabalhar em conjunto em qualquer região, tanto no Japão quanto no exterior, disse Uchida.

A Nissan já tem alianças comerciais com a Renault e a Mitsubishi Motors, mas elas não serão afetadas por uma possível aliança com a Honda, disse ele.

A Nissan coopera com a Renault em veículos elétricos, principalmente na Europa. O próximo Micra elétrico da Nissan compartilhará a mesma arquitetura do novo Renault Five e será montado na mesma fábrica no norte da França.

No ano passado, Nissan e Renault reduziram o escopo de sua aliança de anos e, desde então, a Renault assinou acordos com novos parceiros, como a chinesa Geely.

Uchida disse que Nissan e Honda estão abertas à colaboração com os parceiros existentes, caso surjam oportunidades.

As empresas explorarão medidas de redução de custos, disse Mibe, da Honda, acrescentando que a obtenção de uma boa relação custo-benefício exige maiores níveis de produção.

A Honda tem como objetivo aumentar sua proporção de veículos elétricos e veículos com célula de combustível para 100% de todas as vendas até 2040.

A Nissan e a Honda ainda não discutiram um acordo de capital, mas estão abertas a essa possibilidade no futuro, disse Mibe.

"Estamos com pouco tempo e precisamos ser rápidos", disse ele. "Em 2030, para estarmos em uma boa posição, precisamos de uma decisão agora."