Moraes prorroga inquérito das milícias em meio à revelação de depoimentos

Do UOL, em São Paulo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), atendeu a pedido da PF (Polícia Federal) e prorrogou, por mais 180 dias, o inquérito que investiga a suposta existência de milícias digitais.

O que aconteceu

No despacho, Moraes diz que a prorrogação é necessária "considerando a necessidade de prosseguimento das investigações, com a realização das diligências ainda pendentes". Esta é a décima vez que o inquérito é prorrogado.

O documento foi assinado pelo ministro na quarta-feira (13) e publicado nesta sexta-feira (15).

A investigação foi aberta em 2021, após Moraes arquivar o inquérito dos atos antidemocráticos a pedido da Procuradoria-Geral da República.

No inquérito das milícias, a PF investiga a atuação de um grupo que atenta contra o Estado Democrático de Direito. Os investigados fariam partes de diferentes núcleos, como de produção, financiamento e político.

A prorrogação acontece em meio à notícia de que os ex-comandantes da Aeronáutica e do Exército afirmaram à PF que rejeitaram participar de um golpe de Estado, proposto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Os depoimentos foram dados justamente no âmbito do inquérito das milícias digitais.