Montadoras dos EUA buscam fabricar mais híbridos à medida que vendas de veículos elétricos desaceleram

Por Joseph White

DETROIT (Reuters) - Com o aumento das vendas de veículos híbridos gasolina/elétricos nos Estados Unidos e o arrefecimento das vendas de veículos elétricos, as montadoras e os fornecedores estão apostando que a demanda dos consumidores por um meio-termo entre o carro totalmente a combustão e o totalmente elétrico é uma tendência duradoura.

As montadoras e os fornecedores estão elevando a capacidade de fabricação de veículos híbridos gasolina/elétricos e híbridos plug-in para o mercado dos EUA, respondendo ao aumento da demanda dos consumidores pela tecnologia que a General Motors e outras montadoras planejavam eliminar gradualmente em favor de frotas totalmente elétricas, disseram executivos e analistas do setor.

As vendas de híbridos nos EUA cresceram cinco vezes mais rápido do que as vendas de veículos elétricos em fevereiro, segundo Morgan Stanley. Uma versão híbrida plug-in do SUV Jeep Wrangler foi responsável por metade das vendas totais de Wrangler nos EUA no segundo semestre de 2023, em comparação com 37% no primeiro semestre do ano, disse a Stellantis.

As vendas de híbridos da Ford Motor aumentaram quase 37% nos dois primeiros meses do ano, impulsionadas pela demanda pelo caminhão compacto Maverick híbrido, que custa a partir de 25.315 dólares.

"O carro mais badalado em nosso estacionamento no momento é o Maverick híbrido", disse Scott Simmers, gerente geral da Palm Springs Motors em Cathedral City, Califórnia.

O Maverick híbrido responde agora por cerca de metade das vendas do modelo e os revendedores disseram que poderiam vender mais se a Ford pudesse fabricá-los.

"Tivemos que nos apressar para aumentar a capacidade do Maverick", afirmou à Reuters Jim Baumbick, vice-presidente de desenvolvimento de produtos da Ford. "Adicionamos um terceiro turno inteiro para responder à demanda."

A mudança do setor em direção aos híbridos desafia as políticas climáticas pró-veículos elétricos do governo Biden e os grupos ambientais que querem que as montadoras eliminem os motores de combustão interna, emissores de CO2, o mais rápido possível.

A Casa Branca deve emitir este mês padrões de emissões de CO2 para veículos para forçar os fabricantes de automóveis a aumentar a parcela de veículos totalmente elétricos que vendem para até 60% até 2030.

No entanto, as eleições presidenciais de novembro nos EUA colocam em risco os subsídios para veículos elétricos e as normas de emissões da Casa Branca. A maioria das montadoras antigas perde dinheiro com VEs e os híbridos são um caminho mais lucrativo para reduzir as emissões de CO2 se um futuro governo mudar de rumo, disseram analistas.

"Os híbridos são uma grande proteção contra uma mudança administrativa que esfrie o impulso do ponto de vista regulatório", disse Mark Wakefield, chefe de prática automotiva global da AlixPartners.

Liderada por Toyota, Ford e Honda, a produção norte-americana de híbridos pode chegar a 20% da produção total de veículos leves até 2025, em comparação com 14% para veículos elétricos, de acordo com dados fornecidos à Reuters pela AutoForecast Solutions.

"Embora a perspectiva de veículos elétricos tenha sido reduzida em cerca de um milhão de unidades no último ano, os modelos híbridos aumentaram aproximadamente o mesmo volume", disse o vice-presidente da AFS, Sam Fiorani, à Reuters.

INVESTINDO NA DEMANDA DE HÍBRIDOS

Fornecedores como Schaeffler estão fazendo investimentos de longo prazo para expandir a capacidade de produção de híbridos.

A empresa alemã planeja investir 230 milhões de dólares em uma nova fábrica em Dover, Ohio, para aumentar a produção de eixos elétricos usados em sistemas de acionamento híbrido. Atualmente, a Schaeffler fornece componentes-chave para os sistemas híbridos oferecidos nas picapes Ford F-150.

A Ford afirmou que planeja dobrar a participação das F-150 híbridas para 20% das vendas. Marc McGrath, chefe das operações da Schaeffler nos Estados Unidos, disse à Reuters que espera uma adoção ainda mais ampla de sistemas de propulsão híbridos para picapes pesadas e grandes veículos utilitários esportivos.

"Estamos discutindo com todas as principais montadoras desse segmento", afirmou McGrath.

A Toyota, há muito tempo líder no mercado de híbridos dos EUA, planeja aumentos significativos no número de modelos híbridos e nas vendas gerais de híbridos, disse o chefe da marca Toyota, David Christ, à Reuters.

"No ano passado, 29% das vendas foram de híbridos. No acumulado do ano, são 37%. Esperamos que este ano chegue perto de 45% de nosso volume total", declarou Christ.