Ministro chileno é furtado em Veneza, na Itália

VENEZA, 15 MAR (ANSA) - O ministro do Tribunal Constitucional do Chile, José Ignacio Vásquez, foi furtado em Veneza, na Itália.

O crime aconteceu nas proximidades da estação ferroviária de Santa Lucia, quando o sul-americano voltava de uma visita ao palácio da região.

Os batedores de carteira, que já são figuras muito conhecidas do município, se aproximaram do chileno e levaram seus pertences sem que percebesse. O presidente do Conselho Regional do Vêneto, Roberto Ciambetti, lamentou o episódio. "Que imagem de Veneza será relançada internacionalmente se as vítimas não são apenas cidadãos e turistas, mas também personalidades com elevada profundidade institucional, cujo papel político e social os coloca em condições de particular visibilidade", disse.

Um episódio semelhante envolvendo a ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes, ocorreu recentemente em Veneza. A política foi assaltada enquanto estava em um vaporetto, o transporte da cidade italiana. (ANSA).

