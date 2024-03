Milan e Roma farão clássico italiano nas quartas da Liga Europa

SÃO PAULO, 15 MAR (ANSA) - A Liga Europa é o segundo torneio continental de clubes da Uefa, mas terá confrontos de peso nas quartas de final.

O sorteio realizado nesta sexta-feira (15) colocou o Milan, terceiro maior vencedor da Liga dos Campeões, com sete taças, diante da Roma, que vive uma fase de recuperação sob o comando do ídolo Daniele De Rossi.

Quem passar nesse duelo 100% italiano enfrentará o vencedor do embate entre Bayern Leverkusen, sensação da temporada europeia com o treinador Xabi Alonso, e West Ham.

Já a Atalanta foi sorteada para enfrentar o temido Liverpool, dono de seis taças na Champions e três na Liga Europa e que tenta encerrar a era Jurgen Klopp com mais um troféu.

O ganhador vai pegar na semifinal quem sair do duelo entre Benfica e Olympique de Marselha. As partidas de ida acontecerão em 11 de abril, e as de volta, no dia 18 do mesmo mês. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.