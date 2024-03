Mensagem a amiga e carro queimado: o que se sabe de sumiço de mulher em SP

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Amanda de Castro Lancha Lara, de 31 anos. A mulher saiu de casa no dia 5 deixando os dois filhos, de 10 e 5 anos, com uma amiga em Itaquera (SP) e não foi mais vista. O carro dela foi encontrado carbonizado.

O que se sabe sobre o caso

Amanda deixou os filhos com uma amiga que morava com ela na zona leste de São Paulo. Ela saiu de casa de carro por volta das 15 horas do último dia 5 sem dar detalhes de onde iria para a família e levou apenas a bolsa e o celular.

Por volta das 20 horas do mesmo dia, Amanda teria enviado uma mensagem à amiga dizendo que quando chegasse levaria os filhos para comer lanche. A polícia investiga se a mensagem teria sido realmente enviada pela mulher. Esse foi o último contato de Amanda com a amiga, segundo a família.

A amiga, que preferiu não se identificar, disse que Amanda não atendeu às suas ligações e nem respondeu às mensagens. Na manhã seguinte, as ligações passaram a ser encaminhadas para a caixa postal, indicando que o aparelho foi desligado ou ficou sem bateria.

Sem ter contato com Amanda, a família procurou a polícia e registrou o desaparecimento. Os familiares relataram aos policiais que a mulher nunca havia ficado sem dar notícias ou fora de casa por tanto tempo.

A Amanda nunca deixaria os filhos, ela é uma supermãe, muito preocupada com eles. Ela sempre falava onde ia e não demorava para voltar. Não faz sentido esse desaparecimento dela e essa falta de respostas.

Amiga de Amanda, que preferiu não se identificar

O carro de Amanda foi encontrado queimado no acostamento da rodovia Via Parque no bairro Vila Santo Henrique no início da noite de terça-feira (12) por policiais militares que patrulhavam a região. Uma perícia foi solicitada ao Instituto de Criminalística e o caso foi registrado como incêndio, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). A bolsa e o celular dela não foram encontrados.

Está todo mundo em estado de choque. Não conseguimos imaginar o que pode ter acontecido. Como o carro foi encontrado, temos a certeza de que algo aconteceu e conforme os dias passam as esperanças também diminuem.

Amiga de Amanda, que preferiu não se identificar

A 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP investiga o caso e não deu detalhes sobre a investigação. Amigos e familiares da mulher já prestaram depoimento.

Amanda é natural de Santos (SP) e mora na capital paulista há dois anos. Atualmente ela não trabalhava e recebia ajuda financeira do ex-marido e pai dos filhos.