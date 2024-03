Bom para quem tem rinite: umidificador de ar está com 17% OFF; vale a pena?

Um item que ajuda a promover bem-estar diante de altas temperaturas e baixa umidade é o umidificador de ar. O uso do produto contribui para a respiração e alivia sintomas de rinite.

Entre os umidificadores que mais fazem sucesso entre consumidores, está o Air Flow da WAP, em oferta durante a Semana do Consumidor. Veja adiante o que ele tem de especial e algumas avaliações de compradores.

Por que esse umidificador faz sucesso?

Funciona como um abajur e ilumina o ambiente com diferentes cores.

O bico direcional permite guiar a névoa para onde quiser.

Possui um compartimento para aromas, para incluir óleos terapêuticos.

Com o reservatório de quatro litros, é possível usar o aparelho por até 12 horas.

Conta com o sistema ultrassônico de geração de névoa fria.

É bivolt e tem desligamento automático.

Indicado para ambientes com área entre 25 a 30 m².

O que diz quem comprou?

O produto tem nota média de 4,6 (do total de cinco) na Amazon. São mais de 12 mil avaliações e 80% delas são cinco estrelas. Confira algumas opiniões:

Já é o terceiro que compro um aqui para casa, um para minha sogra e um para minha tia. Fácil de manusear e com uma excelente eficiência. Às vezes, coloco ele na frente do ventilador e o resfriamento é ótimo. Obviamente não tem essa função, mas ajuda.

Malu

Me ajudou muito com esse tempo seco na onda de calor, não faz barulho nenhum e deixa o ar bem agradável rapidinho. As luzes são um charme, com a opção de ligar e desligar.

Carlos Alberto Pinto

Eu tenho problemas de sinusite e rinite, mas esse umidificador está ajudando bastante nesta jornada de sofrimento. Acordava todos os dias com o nariz sangrando e agora não mais.

Kiki

Gostei muito. Melhor compra para esse calorão, sobretudo se tem rinite.

Ana P

O umidificador é muito eficiente. O reservatório comporta uma grande quantidade de água. Já comprei mais um para colocar em outro ambiente. Recomendo.

Murilo Monteiro

Gostei muito desse umidificador e até apelidei ele de Cebolão. Me salvou na época do outono e nos dias secos, onde o ar de SP fica extremamente ruim. Para quem tem rinite como eu, é excelente.

Gabriely Delfino

Simplesmente uma das melhores compras que eu já fiz. Mudou minha vida e me ajudou muito, afinal de contas, tenho problemas respiratórios e o umidificador foi um divisor de águas.

Will

