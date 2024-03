Mais de 20 migrantes morrem afogados após naufrágio no Mar Egeu

ISTAMBUL, 15 MAR (ANSA) - Ao menos 21 migrantes, incluindo quatro crianças, morreram afogados nesta sexta-feira (15) no Mar Egeu, ao largo da costa turca perto do Estreito de Dardanelos, informaram as autoridades locais.

Em comunicado, citado pela agência Dha, a prefeitura da província de Canakkale informou que o grupo perdeu a vida depois que a embarcação em que viajavam naufragou à noite. Até o momento, as nacionalidades das vítimas não foram identificadas.

Ao todo, quatro migrantes foram resgatados pela Guarda Costeira da Turquia, enquanto as operações de busca no mar continuam com 18 barcos e dois helicópteros. Cerca de 500 pessoas foram acionadas para a intervenção.

Segundo as autoridades, ainda não está claro quantos migrantes estavam a bordo no momento do acidente.

O barco tombou em Gokceada, ou Imbros, a maior ilha da Turquia, na província de Canakkale, que fica a 50 quilômetros da ilha grega de Limnos. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.