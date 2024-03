Lula vai nesta sexta ao RS, onde encontra empresários e visita município afetado por enchentes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, 15. Ele irá à capital, Porto Alegre, e a Lajeado, no interior do Estado. Lula se encontrará com empresários gaúchos e anunciará medidas para a reconstrução das cidades atingidas por enchentes.

Leia a seguir os compromisso oficiais do presidente no Estado:

8h - Partida da Base Aérea de Brasília para Porto Alegre;

10h15 - Chegada a Porto Alegre;

11h - Anúncio de ações e investimentos para o Rio Grande do Sul. Solenidade será no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs);

12h50 - Almoço oferecido pelo presidente da Fiergs, Gilberto Petry, também no centro de eventos da entidade;

15h - Cerimônia de novos anúncios e prestação de contas das ações na reconstrução dos municípios atingidos por enchentes no Rio Grande do Sul. Compromisso será no Teatro Univates, em Lajeado;

17h20 - Partida de Porto Alegre para Brasília;

19h50 - Chegada a Brasília.