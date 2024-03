Lula alerta que humanidade é capaz de se autodestruir se não "cuidar do planeta"

Por Maria Carolina Marcello

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou a atenção nesta sexta-feira para a necessidade de "cuidar do planeta" ou a humanidade estará fadada à autodestruição.

O alerta do presidente ocorreu durante evento para anúncio de investimentos realizado em Lajeado, no Rio Grande do Sul, município duramente afetado em setembro do ano passado por ciclone extratropical que provocou chuvas intensas, deixou dezenas de mortos e milhares de desabrigados e desalojados na região.

"O que aconteceu aqui serve de lição para que a gente compreenda mais fortemente o que está acontecendo no nosso planeta Terra. Há mudanças de comportamento das intempéries. Nós estamos vendo excesso de chuva onde antes não tinha excesso de chuva. Estamos vendo os excessos de seca onde antes não tinha tanta seca. Estamos vendo excesso de desmatamento onde antes não tinha desmatamento, não tinha fogo, não tinha nada", disse Lula, ao discursar na solenidade.

"E nós estamos percebendo que a humanidade, ela é capaz de se autodestruir se ela não cuidar da sua casa, que é o planeta Terra."

(Reportagem de Maria Carolina Marcello, em Brasília)