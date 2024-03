Líderes do Hamas se reúnem com rebeldes huthis do Iêmen, segundo fontes palestinas

Líderes do Hamas e dos rebeldes huthis do Iêmen se reuniram para conversar sobre a "coordenação" de suas ações contra Israel, indicaram nesta sexta-feira (15) à noite à AFP fontes dos movimentos palestinos.

Segundo fontes do Hamas e de seus aliados da Jihad Islâmica, líderes destas dois organizações e da marxista Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP) tiveram uma "reunião importante" na "semana passada" com líderes huthis.

O local da reunião e seus participantes não foram revelados pelas fontes.

No encontro, foram abordados "mecanismos de coordenação de suas ações de resistência em relação à próxima etapa" da guerra entre Israel e o Hamas, disseram as fontes.

Os representantes palestinos e huthis também falaram sobre uma possível operação israelense em Rafah, a última cidade no sul da Faixa de Gaza, onde, segundo a ONU, vivem um milhão e meio de pessoas, a maioria deslocadas.

Os huthis "confirmaram que continuarão suas operações no Mar Vermelho" para "apoiar a resistência palestina", disseram fontes do Hamas e da Jihad Islâmica, que pediram anonimato.

Os três grupos fazem parte do chamado "eixo de resistência", um conjunto de movimentos hostis a Israel e aos Estados Unidos apoiados pelo Irã, que também inclui o Hezbollah libanês e milícias do Iraque.

No contexto da guerra entre Israel e o Hamas, desencadeada pelo ataque do movimento islamista em 7 de outubro, os huthis realizaram ataques contra navios mercantes e às vezes militares no Mar Vermelho, em frente à costa do Iêmen, em "solidariedade" aos palestinos de Gaza.

Em um discurso proferido na noite de quinta-feira, o líder dos huthis, Abdel Malek al Huthi, afirmou que seu movimento iria "continuar e expandir o alcance de suas operações" até alcançar os navios que navegam no Oceano Índico em direção ao Cabo da Boa Esperança, na África do Sul.