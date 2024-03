Juiz americano autoriza promotora que processou Trump a seguir no caso

Um juiz do estado da Geórgia decidiu nesta sexta-feira (15) que a promotora que apresentou acusações de interferência eleitoral em 2020 contra o ex-presidente Donald Trump pode permanecer no caso, desde que seu principal assessor, com quem teve um relacionamento romântico, se afaste.

O juiz Scott McAfee concluiu não haver provas suficientes de um "conflito de interesses" devido ao relacionamento íntimo de Fani Willis com o promotor investigador Nathan Wade, contratado para o caso, no qual estão sendo processados o ex-presidente republicano (2017-2021) e outras 14 pessoas.

McAfee afirmou, entretanto, haver "um aparente comportamento inadequado" e denunciou uma "enorme falta de juízo" por parte da procuradora do distrito. O juiz decidiu que, para Willis permanecer no caso, Wade deve ser retirado.

Trump e os outros 14 réus tentaram afastar a promotora após as revelações de seu relacionamento romântico com o principal investigador. Sua inabilitação teria atrasado consideravelmente o avanço do julgamento, que ainda não possui uma data definida.

Acusado de quatro processos criminais diferentes, o ex-presidente Trump, candidato republicano nas eleições de novembro contra o atual presidente, o democrata Joe Biden, busca, por meio de diferentes recursos, adiar o início dos julgamentos o máximo possível, para evitar desgastes durante a campanha.

Quatro dos réus na Geórgia se declararam culpados de acusações menores e foram condenados a penas reduzidas, sem prisão.

Trump se declarou inocente de conspirar para reverter os resultados eleitorais de 2020 na Geórgia, onde foi derrotado por Biden por uma margem de 12.000 votos.

Ao lado de Trump, entre os acusados, estão seu ex-advogado pessoal, Rudy Giuliani, e seu último chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows.

