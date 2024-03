Josias: Texto da minuta do golpe traz todas as fantasias de Bolsonaro

A minuta que decretaria o golpe no Brasil foi elaborada a partir de todas as fantasias que Jair Bolsonaro criou e todos já conhecem, analisou o colunista Josias de Souza no UOL News da manhã desta sexta-feira (15) (leia aqui o texto que decretaria o golpe).

Os tais considerandos da minuta são todas as fantasias que Bolsonaro criou, que nós conhecemos. A fantasia de que houve privilégio a Lula na propaganda eleitoral, que foram retiradas emissoras de rádio do ar e que houve cerceamento da liberdade de imprensa.

As fantasias que ele criou, ele transpôs para essa minuta. Fica evidente que o Bolsonaro declarou guerra contra a democracia e enxergou o cenário pós-eleitoral como um campo de batalha. Ele percorreu esse cenário como se estivesse num front de guerra e foi espalhando minas terrestres nesse terreno, como documentos e reuniões que realizou com os comandantes militares.

A investigação força Bolsonaro a fazer o caminho de volta. Ao fazer o caminho de volta, ele vai pisando nas minas que ele mesmo enterrou no campo de batalha. Estão explodindo as provas que ele produziu contra si mesmo e seus cúmplices.

O que aconteceu

O documento que estabeleceria o Estado de sítio no Brasil consta no depoimento do general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Segundo o general, o material foi encontrado com o tenente-coronel Mauro Cid, então auxiliar do ex-presidente Jair Bolsonaro e que foi alvo de debates.

Freire Gomes confirmou que o texto foi apresentado numa reunião em 7 de dezembro de 2022. O texto teria sido lido por Filipe Martins, assessor Internacional da presidência.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: