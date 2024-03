Itália confirma inflação estável em fevereiro

ROMA, 15 MAR (ANSA) - A inflação na Itália se manteve estável em fevereiro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (15) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat).

De acordo com o órgão, o Índice de Preços de Consumo para a Coletividade (NIC) fechou o segundo mês do ano com alta de 0,1% na comparação com janeiro e de 0,8% em relação a igual período do ano passado, confirmando as estimativas preliminares publicadas há cerca de 15 dias.

Como no mês anterior a inflação também havia registrado crescimento de 0,8% na comparação anual, isso indica estabilidade no indicador.

"A estabilização do ritmo de crescimento dos preços de consumo se deve principalmente ao alívio das tensões sobre preços de bens alimentares, cujos efeitos compensam o enfraquecimento dos impulsos deflacionários no setor de bens energéticos", explicou o Istat.

Em janeiro, os bens energéticos não regulamentados, incluindo combustíveis, tiveram deflação de -20,4% sobre igual período do ano passado, índice que passou para -17,2% em fevereiro; entre os bens energéticos regulamentados, como tarifas de luz e gás, o índice foi de -20,6% para -18,4%.

Já a inflação anualizada dos alimentos não manufaturados passou de 7,5% em janeiro para 4,4% em fevereiro, enquanto a dos manufaturados caiu de 4,5% para 3,4%. (ANSA).

