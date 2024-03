Não é tudo igual: como escolher o whey protein que faz sentido para você?

Ainda que suas propriedades e benefícios sejam amplamente conhecidos, a variedade dos tipos de whey protein disponíveis no mercado pode causar dúvidas: o que observar no rótulo e como escolher?

Veja, a seguir, algumas dicas e orientações sobre como consumir esse suplemento alimentar de forma correta.

Isolado, concentrado ou hidrolisado

Existem três tipos de whey protein e eles variam de acordo com o modo de produção e a quantidade na composição de proteínas, gorduras e carboidratos.

Concentrado: É o que possui entre 70% e 80% de proteínas. Em geral, contém lactose e gordura. O soro do leite passa apenas por uma filtragem e conserva carboidratos, minerais e gorduras do leite.

Isolado: Apresenta cerca de 90% de proteínas e contém menos lactose, gordura e minerais. É obtido por técnicas rígidas de extração e filtragem, o que faz com que seja uma proteína praticamente "pura".

Hidrolisado: Oferece as proteínas pré digeridas para serem absorvidas mais rápido pelo corpo. É uma versão isolada do whey que passou por um processo de quebra dos aminoácidos, facilitando a digestão e absorção dessas substâncias pelo organismo.

Vantagens, desvantagens e indicações

O mais importante na hora de escolher o tipo de whey protein é avaliar os objetivos que se deseja atingir a partir do seu consumo.

Concentrado: mais barato e menos proteico

Por mais que tenda a ser mais barato, uma dose oferece teor proteico menor. O processo de digestão e absorção da proteína é mais demorado do que o dos outros tipos de whey. Pode ser indicado para quem precisa consumir alta quantidade de proteína diariamente, para quem faz dieta low carb ou cetogênica.

Isolado: maior concentração de aminoácidos

Geralmente, contém cerca de 90% de proteína e um teor muito baixo de carboidratos e gorduras — muitos suplementos não possuem essas substâncias. Logo, a concentração de aminoácidos por dose no whey isolado é maior do que no concentrado, e o produto é absorvido mais rapidamente. Pode ser indicado para atletas com treinos de baixa, média e alta intensidade.

Hidrolisado: mais caro, com menos BCAA

Tende a oferecer menos BCAA (aminoácidos de cadeia ramificada) que o isolado e é o mais caro entre os três tipos de whey. Pode ser uma boa opção para quem apresenta problemas de gases e má digestão ao consumir o suplemento isolado ou concentrado. Pode ser indicado para pré ou pós-treino imediato, a fim de melhorar o processo de recuperação muscular e de produção proteica.

Leia o rótulo

É recomendado identificar no rótulo do produto se o whey protein é o primeiro da lista de ingredientes, indicando que ele é o produto de maior quantidade na composição.

Cuidado com rótulos muito extensos e com palavras difíceis de entender, pois isso significa que foram adicionados muitos aditivos. Quanto menos nomes na lista dos ingredientes, melhor.

No Brasil, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) libera a venda de suplementos de acordo com o primeiro registro fornecido pela fabricante, sem periciar todos os lotes. Por isso, a orientação é evitar produtos cujos rótulos apresentem grande quantidade de maltodextrina, corantes, saborizantes, aromatizantes e conservantes.

Use com segurança

Para evitar situações como alergia aos componentes do produto ou algum tipo de condição médica que impeça o uso, o ideal é buscar uma avaliação especializada, inclusive sobre a quantidade a ser consumida.

Pode haver sobrecarga do organismo, já que, em média, necessitamos de 1 grama a 1,4 grama de proteína por quilo de peso ao dia para desempenhar todas as funções e promover o crescimento muscular.

É contraindicada a substituição de refeições: não é uma boa ideia, a menos que seja algo esporádico e por alguma emergência. Os suplementos alimentares, como o próprio nome já diz, são para suplementar a alimentação e não substituir.

Fontes: Ana Luisa Vilela, médica nutróloga; e Paula Pires, endocrinologista e metabologista pela USP (Universidade de São Paulo)

*Com matéria publicada em 07/11/2021

