Inscrições para o Fies terminam nesta sexta-feira

Termina às 23h59 (horário de Brasília) desta sexta-feira (15) o prazo para inscrição no processo seletivo do primeiro semestre de 2024 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Interessados devem se inscrever pelo?Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Nesta edição, são?ofertadas?67.301 vagas?para financiamento?em?1.260?instituições privadas?de educação?superior.??A ordem de classificação e a pré-seleção de candidatos será divulgada no dia?21?de?março, em chamada única, também no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.?

Notícias relacionadas:

Fies Social

A novidade instituída pelo Ministério da Educação este ano é o?Fies?Social,?que reserva?no mínimo?50% das vagas do Fies?para?inscritos no?Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Para ter direito?às vagas?reservadas,?é preciso ter?renda familiar?per capita de?até meio?salário?mínimo e ter feito?a?inscrição no?CadÚnico?até a data-limite de 10 de fevereiro de 2024.

Entenda

Instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, o Fies tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Esses cursos devem ser ofertados por instituições de educação superior privadas que participam do programa.