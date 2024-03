Incêndio em apartamento mata mãe e 3 filhos na Itália

ROMA, 15 MAR (ANSA) - Um incêndio em um apartamento na periferia de Bolonha, na Itália, deixou uma mãe e seus três filhos mortos na madrugada desta sexta-feira (15).

Identificada como Stefania Alexandra Nistor, a mulher, de 32 anos e de origem romena, faleceu a caminho do hospital, enquanto suas duas meninas e um menino faleceram no local do incidente por inalação de fumaça.

A filha mais velha, Giorgia Alexandra Panaite, tinha seis anos e o casal de gêmeos, Mattia Stefano e Giulia Maria, apenas dois. O pai romeno das crianças, Alexandru Panaite, separado da mãe, estava trabalhando quando a tragédia aconteceu.

Após receber a notícia, Panaite passou mal e precisou ser levado ao hospital Maggiore, em Bolonha, para realizar exames.

Segundo as autoridades, a causa do incêndio ainda é desconhecida, apesar de as primeiras hipóteses avaliaram a possibilidade de um curto-circuito provocado por um fogão elétrico.

O vice-superintendente da Polícia de Bolonha, Pierluigi Pinto, afirmou que "o incêndio foi provavelmente gerado por um sistema elétrico onde um aparelho de aquecimento estava conectado".

"O resultado foi um curto-circuito e pelas verificações iniciais feitas pelos bombeiros parecia totalmente acidental".

Quando os bombeiros chegaram ao apartamento do quarto andar, num edifício de oito, na Via Bertocchi em Bolonha, encontraram uma sala saturada de fumaça.

O prefeito de Bolonha, Matteo Lepore, expressou sua "profunda tristeza e condolências da cidade por esta terrível tragédia, que ceifou a vida de uma jovem família".

De acordo com o relato de uma vizinha, "Stefania era uma menina muito educada e gentil, era uma família linda". "Ela estava separada do marido, mas eles tinham um bom relacionamento, os filhos estavam felizes e contentes", contou.

O ministro do Interior da Itália, Matteo Piantedosi, também lamentou a tragédia e disse estar "profundamente triste pelo falecimento de uma mulher e dos seus três filhos, que aconteceu devido a um incêndio que ocorreu durante a noite num apartamento em Bolonha".

"Expresso à família as minhas condolências e agradeço aos operadores dos bombeiros e às forças policiais que intervieram prontamente no local da tragédia". (ANSA).

