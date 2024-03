Imposto de Renda: Pensão alimentícia é isenta, mas precisa ser declarada

O rendimento recebido a título de pensão alimentícia não está sujeito ao recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), nem à tributação na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda 2024. A isenção vale desde o ano de 2023, e a decisão do STF sobre o tema foi publicada em agosto de 2022. Vale lembrar que essa pensão deve ter sido determinada em sentença judicial ou acordo de pagamento homologado judicialmente por escritura pública para ter a isenção no IR.

Como solicitar o reembolso do imposto já pago sobre a pensão recebida

Quem já pagou IR pode pedir reembolso. "Quem nos últimos cinco anos (de 2019 a 2023) apresentou declaração incluindo o valor da pensão alimentícia como rendimento tributável poderá retificar a declaração para reaver os valores pagos naquele ano", afirma Danielle Bibbo, sócia-diretora da área de Impostos da KPMG no Brasil.

Veja como fazer isso:

Na declaração retificadora, o valor deverá ser informado na Ficha "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis". Deve ser excluído da Ficha "Rendimentos Tributáveis Pessoa Física/Exterior".

Deve ser excluído da Ficha "Rendimentos Tributáveis Pessoa Física/Exterior". Selecione, como "Tipo de Rendimento", o item "26 - outros". Especifique a natureza do rendimento (as demais informações sobre o imposto pago ou retido na fonte devem ser mantidas).

Como declarar a pensão alimentícia

Apesar de não precisar pagar mais tributos sobre o valor, quem recebe ainda precisa declarar. Veja o passo a passo:

Abra a declaração, escolha a aba "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis"

Clique em "Novo" e escolha o código "28 - Pensão alimentícia".

Escolha o "Tipo de beneficiário", se titular ou dependente, e informe o nome.

Depois, preencha o nome e o CPF de quem pagou a pensão, e o valor recebido no ano.

Quem paga pensão também deve declarar. Veja como: