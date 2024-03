Hamas reporta novas mortes na espera por ajuda em Gaza

ROMA, 15 MAR (ANSA) - Ao menos 21 pessoas morreram e 150 ficaram feridas em um novo massacre de civis à espera de ajuda humanitária na noite da última quinta-feira (14) pelo Exército de Israel, informou o Ministério da Saúde do enclave palestino, controlado pelo grupo fundamentalista Hamas.

Segundo a emissora árabe Al-Jazeera, fontes locais citadas pela agência palestina Wafa relataram que bombardeios aéreos e disparos de artilharia atingiram uma multidão de cidadãos que aguardavam por alimentos e ajuda perto da rotatória do Kuwait, na principal cidade da Faixa.

Um porta-voz militar de Israel, por sua vez, acusou o próprio Hamas de abrir fogo contra os civis. "Palestinos armados abriram fogo enquanto civis em Gaza aguardavam a chegada do comboio de ajuda", afirmou.

De acordo com o soldado israelense, "os palestinos armados continuaram a disparar quando a multidão de residentes começou a saquear os caminhões" que entraram na Faixa.

Um episódio semelhante já havia sido registrado há dois dias, resultando em seis mortos e 83 feridos. De acordo com boletim do Hamas, pelo menos 31,5 mil pessoas já morreram e cerca de 73.135 ficaram feridas no enclave palestino desde o último dia 7 de outubro.

Hoje, inclusive, autoridades revelaram que o Hamas apresentou aos mediadores da guerra uma proposta de cessar-fogo em Gaza que prevê a libertação de mulheres, crianças, idosos e doentes israelenses mantidos como reféns em troca da libertação de 700 a mil prisioneiros palestinos. A informação foi divulgada pela agência Reuters.

Itália - Paralelamente, o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, conversou com seus homólogos israelense, Israel Katz, e com o palestino, Riad Maliki.

"Hoje apresentei aos meus colegas israelenses e palestinos a iniciativa 'Comida para Gaza' que a Itália lançou juntamente com a FAO, PAM e a Federação Internacional da Cruz Vermelha-Crescente Vermelho com o objetivo de aliviar o sofrimento da população civil na Faixa de Gaza, unindo forças para lidar com a gravíssima situação humanitária", afirmou o chanceler italiano.

Em nota, a Farnesina destacou que o "governo italiano pretende dar a mais alta prioridade a esta iniciativa" e falará sobre o assunto na próxima segunda-feira (18) durante Conselho das Relações Exteriores em Bruxelas e depois envolverá os aliados do G7.

"Unir forças para ajudar os civis não é um slogan, mas uma obrigação moral, devemos agir rapidamente", acrescentou.

A iniciativa italiana visa criar um sistema com as principais organizações ativas no terreno, com atores nacionais e internacionais através de uma mesa técnica e é focada nas principais necessidades da população civil: alimentação, cuidados de saúde, proteção.

Na conversa com Katz, Tajani destacou que "o governo considera uma pausa nas hostilidades essencial para alcançar um cessar-fogo em Gaza.

"Condenamos firmemente o terrorismo do Hamas e apoiamos o direito de Israel de se defender", enfatizou ele, lembrando que "a população civil seja protegida".

Já com Maliki, Tajani afirmou que "o sofrimento da população civil em Gaza é inaceitável" e explicou que "com as nossas operações de evacuação permitimos que dezenas de menores palestinos fossem tratados nos melhores hospitais de Itália" para aliviar o sofrimento. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.