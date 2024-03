Grupo sindical do Japão anuncia maiores aumentos salariais em 33 anos, em presságio para mudança no BC

Por Tetsushi Kajimoto

TÓQUIO (Reuters) - As maiores empresas do Japão concordaram em aumentar os salários em 5,28% para 2024, os maiores aumentos salariais em 33 anos, informou o maior grupo sindical do país nesta sexta-feira, reforçando a opinião de que o banco central do país em breve se afastará do programa de estímulo de uma década.

O aumento, muito maior do que o esperado, ocorre no momento em que o Banco do Japão parece estar próximo de encerrar oito anos de política de taxas de juros negativas. As autoridades do banco central enfatizaram que o momento de uma mudança dependeria do resultado das negociações salariais anuais deste ano.

As autoridades esperam que grandes aumentos salariais impulsionem os gastos das famílias e reflitam em um crescimento mais duradouro da economia em geral, que evitou por pouco entrar em recessão no final do ano passado.

Os trabalhadores das principais empresas pediram aumentos anuais de 5,85%, ultrapassando a marca de 5% pela primeira vez em 30 anos, de acordo com o grupo sindical Rengo.

"Estimamos que os aumentos salariais deste ano poderão chegar a 5,3%. Se isso se concretizar, os salários reais se tornariam positivos em abril-junho de 2024", disse Moe Nakahama, economista do Instituto de Pesquisa Econômica Itochu.

O Rengo, que representa cerca de 7 milhões de trabalhadores, muitos deles em grandes empresas, tinha como meta aumentos de mais de 3% no salário base - um termômetro importante da força salarial, pois fornece a base para bônus, indenizações e pensões.

Analistas esperavam um aumento de mais de 4%, depois dos 3,6% registrados no ano passado, um recorde de três décadas.

O chefe do Rengo, Tomoko Yoshino, disse em uma coletiva de imprensa que o aumento da desigualdade de renda, a inflação e a escassez de mão de obra estavam entre os fatores por trás do grande aumento, acrescentando que os trabalhadores de meio período receberiam aumentos salariais de 6% neste ano fiscal.

Yoshino disse que o país está em um estágio crítico na mudança para a recuperação econômica.

O governo está contando que esses aumentos salariais cheguem às empresas de pequeno e médio porte, que representam 99,7% de todas as empresas e cerca de 70% da força de trabalho do país, mas muitas não têm poder de precificação para repassar os custos mais altos para seus clientes.

As negociações salariais para a maioria das empresas menores devem ser concluídas até o final de março, e é provável que quaisquer aumentos sejam inferiores aos acordados pelas grandes empresas.

Os grandes aumentos salariais provavelmente aumentarão as expectativas de que o banco central encerrará as taxas de juros negativas já na próxima reunião de política monetária, em 18 e 19 de março.