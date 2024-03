General sugeriu quem prenderia Moraes e disse que 'em janeiro seria golpe'

O general reformado do Exército Laércio Vergílio afirmou que o comando de Operações Especiais de Goiânia seria o responsável pela prisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, mas que a tentativa de manter Jair Bolsonaro (PL) no poder "só seria golpe" se fosse feita em janeiro.

O que aconteceu

O depoimento faz parte do inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado após Bolsonaro perder as eleições em 2022. Moraes liberou hoje o acesso aos 27 depoimentos, que incluem aliados do ex-presidente e integrantes das Forças Armadas. Acesse as íntegras dos textos.

Uso equivocado da Constituição. Em sua oitiva, Vergílio tentou argumentar que, caso Bolsonaro apelasse para a GLO (Garantia da Lei e da Ordem), dispositivo que transfere ao Exército o poder de polícia, ainda como presidente, isso não seria um golpe de Estado. "Caberia ao presidente [Bolsonaro] informar ao povo brasileiro que seriam executadas operação GLO para o reestabelecimento do Estado Democrático de Direito de acordo com a Constituição Federal", disse o general.

Ele não disse como a GLO seria executada ou que medidas seriam acionadas. No depoimento, também não explica que a "quebra do Estado Democrático de Direito" seria a derrota de Bolsonaro nas urnas, natural em um processo democrático.

Sem apresentar qualquer base jurídica, o general argumentou ainda que só seria golpe se a tentativa de tomada de poder ocorresse após a posse do presidente Lula (PT). "Enquanto presidente, Jair Bolsonaro teria a obrigação de defender a Constituição Federal e, se iniciasse em janeiro, ele já seria ex-presidente, e aí sim seria golpe", argumentou. Ele diz que "tudo deveria ser realizado dentro da lei e da ordem embasado juridicamente com base na Constituição Federal, principalmente com os argumento apresentados pelo jurista Ives Gandra Martins".

Vergílio também sugeriu um caminho para a prisão de Moraes. Segundo ele, ocorreria pelo comando de Goiânia, capital mais próxima a Brasília — ele só não tinha certeza se o batalhão conseguiria ou não executar a ordem, que para ele seria "necessária para a volta da normalidade institucional e a harmonia entre os Poderes".

Pelo seu entendimento [de Vergílio] do período que estava na ativa, mais de 24 anos atrás, citou o Comando de Operações Especiais de Goiânia [como executor], mas que não tem conhecimento técnico para afirmar que seriam capazes de executar a missão.

Depoimento do general reformado Laércio Vergílio à PF

Moraes derrubou sigilo dos depoimentos

Foram liberados os depoimentos de 27 pessoas hoje. Moraes tirou o sigilo dos depoimentos à Polícia Federal.