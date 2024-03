General diz que foi a reunião golpista a mando de Freire, que nega a ordem

O general Estevam Theophilo disse à PF ter ouvido "lamentações" do então presidente Jair Bolsonaro pela derrota eleitoral em suposta reunião golpista ocorrida em 9 de dezembro de 2022 no Palácio da Alvorada, em Brasília.

O que aconteceu

PF investiga se reunião teve caráter golpista. O general, que chefiava o Coter (Comando de Operações Terrestres), disse em depoimento que compareceu à reunião apenas com Bolsonaro para atender uma ordem do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Theophilo também afirmou que "apenas ouviu o presidente falando" e negou que o encontro tivesse teor golpista.

O general disse ter ido à casa do general Freire Gomes depois para reportar o conteúdo após a reunião. Afirmou ainda que se recorda da presença de outros generais no Palácio da Alvorada para conversar com Bolsonaro também por determinação do ex-comandante do Exército.

Freire Gomes negou ter agendado o encontro. Em seu depoimento, o ex-comandante do Exército deu outra versão ao encontro de Theophilo com Bolsonaro. Disse que só soube da reunião após receber comunicação via mensagem do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência.

General ficou em silêncio após ouvir áudio citando plano de diálogo dele com Bolsonaro por após afirmar "não ter o contexto das conversas". Em meio ao depoimento, Theophilo ouviu um áudio em que foi citado um plano de uma conversa entre ele e o ex-presidente no que seria um possível plano golpista, segundo a PF. "A ideia de falar com o general Theophilo é conversar."

Theophilo disse que não tinha relação de proximidade com Bolsonaro. Ele chegou a afirmar que não conhecia o ex-presidente pessoalmente até então e que só foi três vezes ao Alvorada — após o segundo turno das eleições de 2022. E em duas dessas ocasiões, Theophilo disse que estava acompanhado por Freire Gomes.

General disse à PF ter visto carta golpista endereçada ao comandante do Exército como "ato de indisciplina". Ele afirmou ainda que a assinatura de uma carta destinada a superiores representa uma quebra na cadeia hierárquica e que é vedada a manifestação política de oficiais da ativa.

Em depoimento, declarou ter feito advertências verbais aos seus subordinados. Mas disse não ter emitido documento advertindo que a assinatura da carta seria indisciplina militar.

Em setembro do ano passado, o UOL revelou que o ex-ajudante de ordens Mauro Cid havia narrado à PF, no âmbito de seu acordo de colaboração, que Bolsonaro consultou os comandantes das Forças Armadas sobre um plano de golpe de Estado, após perder as eleições de 2022. Naquele conjunto de depoimentos, Cid afirmou que os comandantes da Aeronáutica e do Exército se opuseram à trama.

Moraes derrubou sigilo dos depoimentos

Foram liberados os depoimentos de 27 pessoas nesta sexta-feira (15). O ministro do STF Alexandre de Moraes tirou o sigilo dos depoimentos à Polícia Federal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Presidência.