G7 pede que Irã não forneça mísseis balísticos para Rússia

ROMA, 15 MAR (ANSA) - Os líderes dos países do G7 pediram que o Irã não forneça mais mísseis balísticos para a Rússia.

O grupo, que tem a Itália na presidência temporária, expressou preocupação com os rumores de que Teerã está cogitando em dar mísseis e tecnologia relacionada aos dispositivos para Moscou.

"Estamos extremamente preocupados. Pedimos ao Irã que se abstenha de fazer isso, pois contribuiria para a desestabilização da região e representaria um aumento material substancial no seu apoio à guerra da Rússia", informaram os membros do G7.

As nações do G7 também alertaram que todos estão "preparados para responder rapidamente e de forma coordenada, inclusive com medidas novas e significativas".

O G7 ainda sublinhou em seu comunicado que o conflito na Ucrânia representa "uma agressão que constitui uma violação flagrante do direito internacional e da Carta das Nações Unidas". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.