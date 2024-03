G7 alerta Irã para não dar à Rússia mísseis balísticos para guerra na Ucrânia

Por Angelo Amante

ROMA (Reuters) - As potências do Grupo dos Sete (G7) disseram ao Irã, nesta sexta-feira, para não transferir mísseis balísticos para a Rússia usar em seu conflito com a Ucrânia, alertando que tomariam medidas contra Teerã se isso acontecesse.

"Se o Irã prosseguir com o fornecimento de mísseis balísticos ou tecnologia relacionada à Rússia, estamos preparados para responder rapidamente e de forma coordenada, inclusive com medidas novas e significativas contra o Irã", disseram os líderes do G7 em um comunicado.

O Irã forneceu à Rússia um grande número de poderosos mísseis balísticos superfície-superfície, disseram fontes à Reuters no mês passado, aprofundando a cooperação militar entre os dois países, que estão sob sanções dos EUA.

A declaração do G7 não informou se acreditava que a Rússia já havia recebido mísseis iranianos, sugerindo que Teerã ainda estava analisando a possibilidade.

"Estamos extremamente preocupados com os relatos de que o Irã está considerando transferir mísseis balísticos e tecnologia relacionada", disse o comunicado.

"Pedimos ao Irã que não o faça, pois isso contribuiria para a desestabilização regional e representaria uma escalada material substantiva em seu apoio à guerra da Rússia na Ucrânia", afirmou o G7, acrescentando que Teerã já havia fornecido à Rússia drones que foram usados contra civis.

O grupo G7 é atualmente presidido pela Itália e também inclui Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França e Canadá.

A declaração foi feita no momento em que a União Europeia também está considerando medidas contra o Irã por armar a Rússia, informou a Reuters nesta semana.

(Reportagem de Angelo Amante e John Irish)